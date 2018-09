Como si no bastara la gira de reunión de casi toda la formación original de Smashing Pumpkins, los liderados por Billy Corgan anunciaron el lanzamiento de lo que en un comienzo fue concebido como un doble EP, llamado Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. La producción, que no cuenta con la participación de la bajista D´arcy Wretzky, saldrá a la luz el 16 de noviembre por medio del propio sello discográfico de Corgan, llamado Martha´s Music. –Jorge Arturo Mora