“Covid-19 latente amenaza, hay peligro no entiendes que pasa. Esto es un llamado a la conciencia quédate en casa y no pierdas la paciencia. Lava tus manos con agua y jabón, de paso a Dios le pedimos protección. Cancela vacaciones, reuniones y visitas claramente el Gobierno te lo explica, compromiso es lo que tú necesitas. Este no es un juego, despierta Costa Rica”.