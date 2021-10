(Video) Adele muestra un adelanto de ‘Easy on Me’, su primer sencillo en cinco años

Se acabaron los rumores. Luego de semanas de especulaciones, la cantante británica Adele confirmó lo que muchos de sus fanáticos ya veían venir. El 15 de octubre estrenará un nuevo sencillo llamado Easy on Me, según publicó la propia vocalista por medio de sus cuentas oficiales en las distintas redes sociales.

Esta pieza será el primer sencillo de Adele en más de cinco años y el primer extracto de su cuarto álbum de estudio, el cual llevaría por nombre 30 y que llegará unos seis años después de la publicación del exitoso disco 25.

Los fanáticos de Adele empezaron a notar —desde hace unas semanas— que la cantante inglesa se traía algo entre manos, pues empezaron a aparecer en distintas ciudades vallas publicitarias con el número 30 y con una tipografía similar a la usada por Adele. No obstante, ni la cantante ni la disquera confirmaron el posible lanzamiento.

Lo que inició como especulaciones empezó a tomar fuerza luego de que este lunes 4 de octubre, las redes sociales de Adele se actualizaron con colores muy similares a los utilizados en las vallas con el número 30.

Este martes 5 de octubre, la cantautora sepultó lo que era un rumor y dio paso a la verdad al anunciar el lanzamiento de Easy on Me, para el viernes 15 de octubre.

Muy personal

La cantante británica Adele sorprendió a sus fans con un extracto de lo que será su nuevo sencillo llamado 'Easy on Me' que se lanzará el 15 de octubre. Facebook

Los fans de la premiada artista esperan que el álbum 30 se centre en lo vivido por Adele durante su divorcio de Simon Konecki, el padre de su hijo. En el clip que acompañó el anuncio del nuevo sencillo, se pueden ver unas escenas en blanco y negro en las que la estrella pop conduce un vehículo que lleva atada una carreta con muebles como una señal de mudanza.

La vocalista también extiende uno de sus brazos por la ventana del automóvil y lo mueve como si volara hacia la libertad, mientras hojas con notas musicales salen volando desde el interior del vehículo.

Adele, quien en la actualidad tiene 33 años, ha publicado ya tres exitosos álbumes y cada uno lleva por título la edad que tenía la intérprete cuando las grabó.

La cantante empezó a trabajar en el nuevo disco en el 2018 y en febrero del año pasado anunció que estaría listo para setiembre del 2020. Sin embargo, luego comunicó que la producción estaba atrasado debido a la pandemia.

Adele es una de las artistas más exitosas y se estima que ha vendido más de 120 millones de álbumes en todo el mundo. Su disco debut, 19, se lanzó en el 2008, pero fue su sucesor, titulado 21, el que la catapultó a la fama internacional y la bañó en premios, gracias a temas como Rolling in the Deep y Someone Like You.