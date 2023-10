¡Una tica colaboró con Bad Bunny! Conozca a la arpista que tocó en el nuevo disco del Conejo Malo

La música no tiene fronteras y una muestra de ello es la reciente colaboración entre una costarricense y Bad Bunny, una de las más grandes estrellas de la música contemporánea.

La tica María Paula Loría, quien es arpista, participó en el más reciente álbum del Conejo Malo, el cual ha sido todo un éxito.

La tica María Paula Loría se siente muy afortunada de haber colaborado en el disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', con el que Bad Bunny ha arrasado en todo el mundo. Foto: Cortesía

El disco titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lanzado el pasado 13 de octubre, ha conquistado al público global con su propuesta musical compuesta de sonoridades vinculadas al trap y al hip-hop, pero en el primer tema, titulado Nadie Sabe, resalta un arreglo de cuerdas donde se logra escuchar el arpa de Loría.

“Creo que realmente se lucieron con el trabajo de ingeniería de sonido. Estoy muy feliz de ser parte de algo tan grande”, dice la tica, satisfecha porque el álbum ha sido el más reproducido en la plataforma Spotify en todo el 2023.

Huella tica con el Conejo Malo

En su día a día, María Paula Loría estudia y presenta piezas de repertorio clásico. Su colaboración para Bad Bunny fue una excepción que dice haber disfrutado mucho. Foto: Cortesía

María Paula Loría, arpista de 24 años, ha recorrido un emocionante camino musical. Inició su travesía en el Instituto Nacional de la Música en Costa Rica, en el 2009, donde comenzó a tocar el arpa bajo la tutela de la reconocida música Ruth Garita.

Su pasión por el arpa la llevó a nuevos horizontes y, en el 2017, participó en un campamento de arpa en el Curtis Institute of Music, en Filadelfia, una experiencia que despertó su deseo de estudiar en el extranjero.

Esta inquietud y deseo de superación la llevaron a Columbus, Georgia, donde completó su bachillerato en música. Actualmente, está a punto de culminar su maestría en la Universidad de Miami.

Ella destaca que, si bien su formación está más vinculada con la música clásica, no iba a dejar pasar el chance de colaborar en una propuesta de música popular, sobre todo sabiendo quién estaba detrás de los créditos de la canción.

Confiesa, eso sí, que fue la casualidad lo que la unió a esta colaboración con Bad Bunny.

Su oportunidad llegó gracias a un compañero en la cátedra de música. Este colega suyo, quien estudiaba dirección orquestal, hizo amistad con Loría.

Posteriormente, la tica se enteró de que este colega era el propietario de Imusic, un estudio de grabación que, casualmente, había sido contratado para ser parte de la producción del disco de Bad Bunny.

Cuando se requería un arpa para el proyecto, María Paula recibió una llamada por parte de su excompañero, quien la invitó a participar en el álbum de uno de los artistas más influyentes de la música actual. “Por supuesto lo asumí con gran entusiasmo”, expresa la arpista.

Un vínculo musical con Bad Bunny

Así se ve la portada del nuevo disco de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', con el que volvió a sus raíces traperas. Foto: Spotify

María Paula Loría, con su destreza y pasión por el arpa, aportó su talento en Nadie sabe, la primera canción del nuevo álbum.

La música de Bad Bunny, aunque inicialmente representaba un género algo distante de su zona de confort, cautivó a María Paula.

“La música de Bad Bunny me gusta, aunque al principio creo que me tomó un poco de tiempo agarrarle gusto, porque nunca he sido de escuchar mucho de ese tipo de música”, explica Loría.

“Me gusta el nuevo disco, creo que realmente se lucieron con orquestaciones y admiro que Bad Bunny pueda expresar todo lo que siente por medio de su arte”, agrega la tica.

Además de esta colaboración, Loría se siente feliz porque en estos meses también le salió otra oportunidad provechosa: colaborar para el próximo álbum navideño de Il Divo, siempre a través de la productora lmusic.

“Ambas fueron una experiencia superbonitas y aprendí un montón. Estoy muy entusiasmada por el futuro”, finalizó Loría.