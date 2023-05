Tina Turner vivirá por siempre en el corazón de un fanático costarricense

Las pasiones de un verdadero fanático se reflejan en acciones y eso le pasó a un periodista costarricense, un gran seguidor de la cantante Tina Turner. Muchos de los fans de la reina del rock and roll lloran la muerte de la diva, pero, en Costa Rica, un tico la recuerda con cariño y admiración.

Gerardo Gonzalez, quien durante muchos años se especializó en la cobertura de música nacional e internacional, aprovechó su cuenta de Facebook para contarles a sus amigos el día en que pudo escuchar en vivo a Tina Turner.

El éxito llegó a la vida de Tina Turner en la década de 1960, pero en su vida se tuvo que enfrentar a grandes desafíos personales y profesionales por lo cual su vida ha sido un ejemplo de resiliencia. (BERTRAND GUAY/AFP)

LEA MÁS: Murió Tina Turner, la reina del rock and roll, a los 83 años

El comunicador es de esos fanáticos de verdad de la artista estadounidense y hace 23 años hizo todo lo posible para asistir a un concierto suyo. El viaje era doblemente especial porque fue la primera vez que salió del país para asistir a un show musical.

Gonzalez recordó la historia así:

“¡¡¡Qué gran dolor me causa la muerte de Tina Turner!!! Una de las personas que más he admirado en este mundo. Recuerdo que a finales del siglo pasado, se anunció que en el año 2000, Tina iba a dar su gira de despedida de los escenarios y lo primero que pensé fue que yo no podía quedarme sin verla con mis propios ojos a pesar de que nunca antes había asistido a un concierto en el extranjero.

”Así que sin dudarlo saqué mis visas, la gringa y la tarjeta de crédito; me metí a un sitio de Internet llamado Ticketmaster sin saber muy bien cómo funcionaba la cosa, pero no había opción era ahora o nunca. Ilusamente traté de comprar entradas para el concierto en NYC (ciudad de Nueva York), un lugar que siempre había querido conocer, pero obviamente no quedaba ni una sola entrada.

”Empecé a buscar opciones hasta que encontré en la cercana Filadelfia y hasta allá fui al encuentro con semejante mujerón. Esa noche, el telonero era Lionel Richie, en un gesto de agradecimiento ya que él le había dado la oportunidad de abrir sus shows para él años atrás cuando ella tuvo que, literalmente, renacer de las cenizas.

El poderío de Tina Turner en conciertos fue una de sus cartas de presentación. Su voz y su baile se convirtieron en íconos de la música internacional. (PIERRE BESSARD/AFP)

LEA MÁS: Tina Turner: Desde la NASA hasta Bryan Adams se despiden de la icónica leyenda del rock

”Tras una larga espera por fin llegó la hora de ver a mi Tina en vivo y ella, por su supuesto, no decepcionó, un derroche de energía y talento en cada nota y movimiento. Un espectáculo como nunca habían visto mis ojos con grúas que la elevaban y la acercaban a todos los fans hasta todos los rincones del recinto.

”Mis manos se deshicieron diciéndole adiós y tirándole besos y por unos segundos me sentí como si yo fuera la única persona en el lugar. A partir de ahí, mi admiración solo se acrecentó más y más.

”Quería creer que ella iba a ser eterna pero, sin duda, ahora más que nunca vivirá para siempre. Qué ejemplo de talento, belleza, fuerza y tenacidad. Hoy le digo adiós otra vez desde lo más profundo de mi corazón: Buen viaje mi querida Tina y muchas gracias por toda la inspiración y toda la música. #SimplyTheBest”.