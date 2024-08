Tigres del Norte en Parque Viva: Todo lo que debe saber sobre la fiesta de música norteña

Todo está listo para que el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva en la Guácima (Alajuela), reciba a Los Tigres del Norte en Costa Rica este sábado 17 de agosto, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

El espectáculo que la famosa banda de música norteña presentará en el país forma parte de su gira internacional Aquí mando yo, que los llevará por países de Latinoamérica, como Chile, México y Colombia, e incluye todos los éxitos que la agrupación ha cosechado.

En una entrevista previa con La Nación, Jorge Hernández, cantante y líder de la banda, reveló que se preparan para dar un concierto muy especial que también incluye temas de su más reciente producción de estudio. Además, adelantó que será un show muy diferente al que dieron en el 2022, la última vez que se presentaron en suelo tico.

Los Tigres del Norte prometen cantarle a las mamás ticas 'Las mañanitas mexicanas'

“Vamos a llevarles un espectáculo muy bonito. Creo que va a ser un poquito diferente a lo que vieron antes, traemos unas cosas que andamos implementando y ya para Costa Rica vamos a tener todo montado. Vamos a llevar canciones nuevas como Aquí mando yo, Pan y miel, She is Wow y La venganza; todas esas canciones que hemos grabado últimamente. Incluso para los niños que le dicen “Si la perra está amarrada”, no puede faltar La granja en el concierto”, detalló Hernández a La Nación.

También el grupo le cantará Las mañanitas mexicanas a las mamás. De hecho, a Hernández le pareció muy curioso que su concierto en Costa Rica calzara con el Día de la Madre.

“Qué interesante que nos toque en esos días. Esos días son sagrados, porque ellas nos dan la vida. Hay que llevar a las mamás a celebrar juntos”, dijo.

LEA MÁS: Tigres del Norte en Costa Rica: ‘En el concierto no puede faltar la de ‘Si la perra está amarrada’

Si usted es de las personas que asistirá al concierto, tome en cuenta que las puertas de Parque Viva abrirán a las 12:30 p. m., pues habrá diferentes actividades para disfrutar de la tarde, ya que el espectáculo de los Tigres del Norte está previsto para empezar a las 7 p. m.. Por ejemplo, antes habrá animación con DJ.

Además, los artistas nacionales encargados de calentar el ambiente previo al show de los intérpretes de La puerta negra son Jecsinior Jara y Luis Ga con La Revo.

Sin embargo, eso no es todo, pues después del concierto la fiesta continuará con un after party a cargo de la agrupación Buena Calle.

Aún quedan pocas entradas a la venta para este concierto producido por Up Live. Si usted quiere ir, puede conseguir su entrada ingresando al sitio www.smarticket.net y el mismo día del concierto en las boleterías de Parque Viva.

La última vez que Los Tigres del Norte se presentaron en Costa Rica fue en el 2022. (Lilly Arce Robles.)

Los precios y localidades que aún cuentan con boletos disponibles son: ¢25.000 en Gramilla, ¢42.000 en la Zona 500, ¢60.000 en la Zona 400 y ¢1.300.000 en la Mesa VIP para 10 personas.

Los Tigres del Norte tienen una trayectoria de más de 50 años. La agrupación fundada en 1968 cuando Jorge convenció a sus hermanos Raúl y Hernán y a su primo Óscar para formar un grupo debido a la difícil situación económica que enfrentaba su familia. Ellos comenzaron tocando en restaurantes de Sinaloa (México) y así fueron creciendo.

A la fecha, la banda ha grabado más de 55 álbumes, cuenta con más de 700 canciones y ha vendido más de 30 millones de copias. También ha participado en más de 16 películas y ha sido nominada en más de 15 ocasiones a los premios Grammy.

Entre sus mayores éxitos se encuentran La puerta negra, Prisión de amor, Jefe de jefes y La granja.