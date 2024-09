The White Stripes demanda a Donald Trump por usar sin permiso su éxito 'Seven Nation Army'

Jack White y Meg White, del reconocido dúo The White Stripes, han interpuesto una demanda contra Donald Trump y su subdirectora de comunicación, Margo Martin, por el uso no autorizado de la canción Seven Nation Army. Según informó Variety, el incidente ocurrió en agosto, cuando un video en el que aparecía Trump abordando un avión fue publicado en X (anteriormente Twitter), utilizando la popular canción de fondo.

La denuncia, presentada en Nueva York, califica el uso de la canción como una “apropiación indebida flagrante”, ya que ni el expresidente ni su equipo de campaña pidieron permiso a la banda para emplear su música. Además, según la demanda, no se respondieron los intentos previos de resolver el asunto antes de llegar a los tribunales.

Jack White fue claro en su rechazo a este uso de la canción. En un post en Instagram, el 29 de agosto, compartió el video de la campaña con una advertencia: “Ni se les ocurra usar mi música, fascistas”. También publicó una fotografía de una página de la denuncia con el mensaje: “Esta máquina demanda a los fascistas”, haciendo alusión a la situación.

La demanda afirma que Trump y su equipo sabían o deberían saber que no tenían los derechos para usar la canción, lo que constituye una violación de la Ley de Derechos de Autor.

Este no es el primer caso en que un artista toma acciones legales contra Donald Trump por usar su música sin permiso. Entre los músicos que también se han quejado por este motivo se encuentran Neil Young, Beyoncé, Foo Fighters y Céline Dion.

Video oficial de Seven Nation Army de The White Stripes

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.