Thalía canta el ‘mixtape’ de su vida: Hombres G, Mecano, Soda Stereo...

A Thalía la conocemos como intérprete de música pop y baladas románticas y es en esos estilos que ha logrado construirse como un ícono de la música en español. Pero lo que no muchos saben es que la diva mexicana tuvo en el “rock en el idioma de uno” su primer gran amor.

La artista, también reconocida por su carrera como actriz de telenovelas, fue influenciada en su juventud por grupos como Soda Stereo, Aterciopelados, Hombres G y La Maldita Vecindad. La rebeldía llegó a la vida de la joven Thalía, quien para ese tiempo empezaba a dar sus primeros pasos artísticos en Timbiriche, cuando canciones como Persiana Americana, Pachuco, Cuando seas grande o Florecita rockera eran parte de los casetes mixtape que grababa directo de la radio.

Thalía se dedicó a buscar a sus ídolos de juventud y a nuevos artistas para interpretar sus canciones favoritas del rock en español. (Cortesía Sony Music)

Esta historia de amor por el rock latino es la que Thalía cuenta en la serie documental Thalia’s Mixtape: El soundtrack de mi vida y en el disco Thalia’s Mixtape.

La artista se juntó con los ídolos de su juventud para entrevistarlos y grabar nuevas versiones de esos temas que marcaron su vida. Así, Thalía habló con veteranos como Charly Alberti (Soda Stereo), David Summers (Hombres G), Roco Pachukote (Maldita Vecindad) y también otros jóvenes artistas de la escena a quienes incluyó en las grabaciones.

El disco incluye las versiones de Thalía para Devuelveme a mi chica (Hombres G), Pachuco (La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio), Florecita Rockera (Aterciopelados), Persiana americana (Soda Stereo), Me cuesta tanto olvidarte (Mecano), Rayando el sol (Maná), Para no verte más (La Mosca Tsé Tsé), Cuando seas grande (Miguel Mateos), La muralla verde (Enanitos Verdes) y Lucha de gigantes (Nacha Pop).

Thalía rememora sus canciones favoritas en una nueva serie

La serie de tres capítulos se estrenará en el servicio Paramount + el 2 de mayo. En tanto, el álbum saldrá a la luz en plataformas digitales este 28 de abril. Sobre esta producción multiplataforma y lo que significa el rock en español en su vida, Thalía habló con La Nación.

-Después de ver los episodios y escuchar unos adelantos del disco se nota que este es un proyecto muy ambicioso...

-Exacto, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto hecho de amor. Es un proyecto que no es de Thalía sino que es de Ariadna Thalía, la adolescente en busca de sus ídolos. Estoy muy emocionada porque este mixtape es el soundtrack de mi vida. Va a guiarnos por la evolución de la música desde el gramófono hasta la Web3, pero de la mano de estos talentos tan icónicos del rock en español.

Thalía y Roco Pachukote (Maldita Vecindad), grabaron juntos el éxito 'Pachuco'. (Cortesía Sony Music)

- ¿Por qué escogió a estos artistas y estas canciones para contar la historia del rock en español?

-Todos tenemos una persona que nos marcó en la vida y pocas veces uno tiene la oportunidad de verla a los ojos y agradecerle. Entonces, en homenaje a todos los fans de esta edad, me encarno en todos ellos para darles las gracias a estos héroes.

-¿Con cuál de todos ellos se sintió más nerviosa al entrevistarlos?

-Con todos. Pero indiscutiblemente con David Summers, de Hombres G. Me puse a temblar, todavía me pone a temblar cuando me manda mensajes o algo así. También con Charly Alberti, pues fue como si se hubiera salido del recorte de mis cuadernos de adolescente y ahí estaba yo frente a Charly de Soda Stereo. Fue como si se hubieran salido de mis sueños.

-¿Qué cree usted que tiene el rock de los años 80 y 90 para haber marcado así a la música latina? Copiado!

-Los artistas iban en contra de un sistema, buscando libertad de expresión, de ser auténticos. Fue mucha lucha para no dejar su bandera. Es importante para mí que esta serie de tres episodios y este proyecto multiplataforma sea el puente para que estos titanes conecten con las nuevas generaciones, por eso invité a jóvenes que han impulsado sus carreras desde plataformas digitales para amplificar el mensaje y que se vea de dónde vienen los cimientos de la música.

-Los arreglos de las canciones son muy interesantes tanto en la instrumentación como en la interpretación de las voces; sin embargo, no pierden su esencia...

-Fue un trabajo interesante y muy demandante porque había que respetar y fortalecer el ADN original de las canciones, o sea, no se podía alterar esa magia; pero obviamente el trabajo que logramos con el productor musical fue precisamente eso: inyectarle esta nueva exposición.

-Los episodios hacen un recorrido histórico, donde habla de moda, de cultura y de movimientos históricos. ¿Cuál era el fin de amarrarlo todo? Copiado!

-Antes todo era un esfuerzo. Grabar una canción en casete era toda una odisea, es bueno que las nuevas generaciones vean esa evolución de todo lo que se vivía y todo lo que ahora tienen a la mano. Es importante que a través de la animación los chicos vean qué ha pasado.

-Vuelve a la televisión, pero en una plataforma diferente...

-¡Ay, me encanta, me encanta! Sabes que es algo que es parte de mí estar en las pantallas, también hacer música o actuar; al final es expresar algo. A mí me gusta entretener, soy una cantante, actriz y empresaria que entretengo. Doy lo mejor de mí en cada uno de mis proyectos, entonces regresar como creadora y productora, como parte de un movimiento llamado Mixtape agradeciéndole a nuestros ídolos, es algo que me mueve.