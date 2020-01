Yo creo que así como el blues tuvo un bebé al que llamaron rock and roll, lo mismo aplica para todo el resto de la música. El blues surgió desde temprano en el sur (de Estados Unidos) y nosotros solo tomamos nuestro propio estilo. Nos guiamos por muchos grupos como The Yard-birds que después evolucionó en Led Zeppelin y The Animals y canciones que tuvieran mucho blues en ellas. Yo escribí Dream On porque crecí en familia con gusto por lo clásico y ahí se muestra. Luego está la mezcla clásica con el rock and roll que propició canciones que están en el Just Push Play y Get a Grip, con una orientación hacia el blues y la melodía es algo que no puedo evitar, soy un obsesivo con la melodía, tengo que tener algo de qué agarrarme; así que cuando escribo una canción tiene que ser algo más que solo riffs de blues, por lo que me gusta arrojar ahí la melodía y así obtienes tu propio sonido.