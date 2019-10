Al día de hoy, solo cinco actos de hip-hop son parte del Salón del Rock and Roll, y de ellos Tupac es el único solista. Con ese antecedente, la postulación póstuma de Biggie es una apuesta muy segura, pues la organización no arriesgará el escándalo de someter el nombre de una de las leyendas más grandes del rap si no tuviese claro las altísimas probabilidades de éxito. Además, si ya Tupac lo logró al primer intento, sería absurdo que con su principal contrincante no sucediese lo mismo.