– ¡Hola! Pues Latinoamérica es un gran lugar, donde sea que vayamos encontramos mucha gente y no me sorprende esa respuesta pues con internet y redes sociales podemos ver cuántos fanáticos tenemos en cada lugar y cuántas veces nos han pedido que vayamos a un lugar. Así que no me sorprende mucho, pues siempre hemos sido mucho más grandes fuera de Estados Unidos que dentro del nuestro país. No me sorprende, pero me hace muy feliz y me hace sentir muy orgulloso.