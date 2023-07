Sinéad O’Connor: El polémico momento en televisión cuando rompe foto del papa Juan Pablo II

La cantante de 'Nothing Compares to U' falleció a los 56 años. (MANDEL NGAN/AFP)

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Sinéad O’Connor, la cantante de origen irlandés que desafió a diversas figuras sobre el escenario.

Uno de los momentos más polémicos de su trayectoria ocurrió cuando rompió una fotografía del papa Juan Pablo II.

La intérprete de temas como Nothing compares to you, This is the day y Drink before the war, perdió la vida a los 56 años. Su extraordinaria voz la llevó a la fama, ganando diversos reconocimientos.

En la década de los 90, lideraba las preferencias musicales de la audiencia en Estados Unidos y a nivel internacional. Sin embargo, pronto se colocó bajo el escrutinio público después de presentarse en el show Saturday Night Live.

Sinéad O’Connor fue invitada al programa estadounidense un 3 de octubre de 1992. En aquel momento ya había saboreado los placeres de la fama y se perfilaba como una de las más grandes superestrellas, hasta que un acto la hizo descender en cuestión de segundos.

La cantante realizaba una versión a capela de la canción War de Bob Marley, y se permitió modificar algunas líneas de la letra de la pista, conmoviendo al público con su performance.

Sin embargo, de pronto sacó una fotografía del Papa Juan Pablo II y la rompió en pedazos, mirando desafiante a la cámara. Enseguida dijo “lucha contra el verdadero enemigo”.

La acción de Sinéad O’Connor no fue bien recibida por la audiencia, desatando incluso protestas en contra de la polémica cantautora, quien en ese entonces tenía 26 años y anteriormente había lanzado el tema Nothing Compares 2 You, escrito por Prince.

Estos podrían ser los motivos por los que O’Connor rompió la foto Copiado!

A lo largo de su trayectoria, se destacó como una de las pocas mujeres que se atrevieron a romper con los estándares establecidos, pero este acto marcó el ocaso de su carrera artística.

Durante la noche en que destruyó la foto del pontífice, decenas de feligreses católicos manifestaron su descontento hacia la controvertida aparición de O’Connor en el estudio de Saturday Night Live. Además, la cantante enfrentó protestas por lo que fue considerado uno de los mayores ataques hacia “la máxima figura de la Iglesia católica”.

Años más tarde, Sinéad recordó aquel amargo episodio y, en su documental biográfico Nothing Compares, declaró que fue un acto de protesta contra el abuso infantil, así como en solidaridad con las víctimas y familias silenciadas por la institución eclesiástica.

