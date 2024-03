Shakira y la tica Dani Blau coescribieron tres canciones de ‘Las mujeres ya no lloran’

El talento costarricense es parte del nuevo disco de Shakira! La compositora tica Dani Blau participó coescribiendo tres de las canciones del álbum Las mujeres ya no lloran.

Se trata de los temas Puntería (en el que Shakira colaboró con Cardi B), Nassau y Copa Vacía (de Shakira con Manuel Turizo).

En noviembre del 2021, la propia Shakira compartió en Twitter esta foto junto a la cantante Gale, la tica Dani Blau y el productor Dallas K, quienes aparecen en el orden mencionado. La costarricense volvió a trabajar con Shakira este 2023 y 2024. (Twitter)

La compositora costarricense, radicada en Los Ángeles, expresó su alegría al poder trabajar una vez más con la colombiana. Ya lo había hecho en el 2021 cuando la propia Shakira compartió una foto junto a la tica y otros artistas. En julio del 2023, Dani Blau anunció su participación en el tema Copa Vacía.

Este 22 de marzo, día en el que Las mujeres ya no lloran vio la luz, Dani escribió un emocionante mensaje en su cuenta de Instagram.

“Desde que tengo 6 años me acuerdo de haber ido a los Music Stores (tiendas de música) a buscar el CD de Shakira cada vez que salía uno nuevo. Me sabía los lyrics (las letras) de principio a fin y verla a ella performing (actuar) me hacía querer agarrar una guitarra y hacer lo mismo”, recordó en su cuenta de Instagram.

Seguidamente, la tica recordó el año 2021, cuando después de muchos años y sacrificio se le presentó la oportunidad de ir a Barcelona, España, a componer con “Shak”. Era un sueño cumplido, pero todo se complicó porque su Green Card no había llegado y no podía salir de Estados Unidos.

Debido a la situación pidió un permiso especial para salir del país, pero le dijeron que no podía ser. Cuando estaba a punto de llorar le explicaron que eso no era posible por una razón que no esperaba escuchar: de último momento, “la Green Card había sido aprobada”. Luego de todo su esfuerzo, esta nueva oportunidad se siente como una recompensa.

“Si eso no es Dios y el universo abriéndome el camino no sé que es. Hoy (22 de marzo) salió Las mujeres ya no lloran y la emoción de haber co-escrito 3 canciones ahí no me cabe adentro. Gracias Shak, a ti y a todo tu team, y a todos los compositores, productores, artistas y gente talentosa que ayudaron a que el álbum sea lo que es. Esto siempre será un highlight de mi vida”, contó.