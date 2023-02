Shakira y Karol G lanzan dardos con ‘TQG’ : ‘Verte con la nueva me dolió’

Tal parece que Shakira no ha terminado de decir sus verdades sobre la ruptura con Gerard Piqué, la cual sigue siendo inspiración para sus canciones (aunque no mencione explícitamente al exfutbolista). Su nueva canción da continuidad al relato, ahora con una gran aliada: Karol G, otra colombiana acostumbrada a dominar las listas musicales.

Y aunque desde días atrás ya se había adelantado que los dardos hacia Piqué estaban asegurados en TQG -la nueva canción de las divas colombianas-, fue hasta este jueves 23 de febrero que finalmente quedó en evidencia que Shakira aún tiene mucho que decir sobre el tema.

“Verte con la nueva me dolió. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. La vida me mejoró y por acá ya no eres bienvenido”, canta Shakira.

Y agrega: “Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia, yo me río”.

“Tu buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía”, añade.

Por su parte, Karol G también tiene unas cuantas cosas que decir... ¿a Anuel?

“Te quedó grande la Bichota”, canta la reguetonera.

En menos de una hora, el video de la canción ya sumaba un millón de reproducciones en YouTube.

TQG es el tercer tema que lanza Shakira desde que anunció oficialmente su separación del exjugador del Barcelona F. C. y curiosamente, una vez más, es una colaboración. Además, en los tres sencillos la ruptura con Piqué tiene un rol predominante.

Por ejemplo, Monotonía fue un dueto con Ozuna y si bien en este tema la barranquillera no menciona explícitamente al padre de sus dos hijos, desde un principio los fans concluyeron que esta era una canción para Piqué, dadas las múltiples referencias a la ruptura sentimental en la letra.

Posteriormente fue el turno de la Sesión Musical #53 -una colaboración con el productor argentino Bizarrap-, y con la que la colombiana no se contuvo y fue ingeniosamente directa con el exfutbolista. Incluso dedicó unas cuantas frases a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

Las colombianas Shakira y Karol G se unieron por primera vez en una canción. 'TQG' es el motivo de su sinergia. Foto: IG.

Ahora su nueva aliada es Karol G, quien desde hace mucho tiempo soñaba con cantar junto a la de Barranquilla. De hecho, en múltiples entrevistas y conferencias de prensa, la intérprete de Provenza había dicho que intentó acercarse al equipo de Shakira para que pudieran colaborar, sin embargo, nunca obtuvo respuesta.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento (...). Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro”, había dicho la Bichota.

“Si no se da, pues no. Como quiera que sea mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”.

Tras la polémica y mediática separación sentimental de su compatriota, Karol G confesó a The New York Times que volvió a enviar una canción a la icónica estrella latina y, en esta ocasión, la respuesta fue la que había estado esperando.

“Ella dijo, ‘Dios mío, gracias. Esas letras resumen perfectamente cómo me siento en este momento’”, dijo al prestigioso medio estadounidense, al que detalló que escribieron TQG juntas.

Shakira había dicho en una entrevista con la revista Elle que en la etapa de su separación la música había sido trascendental para poder empezar su proceso de sanación.

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, dijo.

Shakira y Piqué fueron pareja por más de 10 años y se conocieron durante la grabación del video de Waka Waka, en el 2010, previo al Mundial de Sudáfrica. Tiempo después, ella se mudó a Barcelona para poder estar junto a él.

Los famosos formaron una familia y son padres de Milán y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente.

A principios de junio del 2022 fue cuando se oficializó su ruptura. Desde entonces, Piqué ya se deja ver con Clara Chía, su nueva pareja.

TQG es el sexto track del nuevo disco de Karol G, Mañana será bonito, que justamente se lanzó a la misma hora que la canción con Shakira.

Esta es la cuarta producción discográfica de la reguetonera oriunda de Medallo, Colombia, y cuenta con un total de 17 canciones. Para este nuevo disco, la Bichota se unió a artistas como Carla Morrison, Sean Paul, Quevedo y Sech.

Además, este álbum incluye algunos de los sencillos que ya la cantante ha lanzado, tales como Provenza, Gatúbela y Por si volvemos, su más reciente éxito con Romeo Santos.

