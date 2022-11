Sebastián Yatra: “Me gusta Costa Rica, la gente es despreocupada y buena vibra’

No es nada nuevo, Costa Rica es un país que atrae a los turistas por su exhuberante naturaleza, su clima tropical y también la calidez de su gente. Sebastián Yatra es testigo de esos encantos.

En entrevista con La Nación, el cantante colombiano aseguró que si existe un país que lo ha atrapado, ese es Costa Rica.

“¡Ay!... es que Costa Rica... yo amo las montañas y la jungla en Costa Rica... no sé... tiene como una energía bastante particular, muy, muy especial. Además, a mí me encantan los animales y el hecho de que la gente es como despreocupada, tranquila y buena vibra”, destacó el cantante.

Sebastián Yatra se presentará en el Estadio Nacional el próximo viernes 2 de diciembre. (Cortesía)

Eso sí, el colombiano confesó que tiene un pendiente con Costa Rica, se trata de un sueño que aunque no sabe cuándo lo podrá cumplir, sí lo tiene bien anotado.

“Tengo muchas ganas de ir a las playas de Costa Rica. Créemelo o no, yo no he tenido la oportunidad de ir a las playas de allá aún. Eso es algo que tengo pendiente en mi lista, entonces, espero que más pronto que tarde, pueda estar por ahí”, afirmó.

Show especial

Para presentarse en concierto en el Estadio Nacional, Sebastián Yatra visitará Costa Rica el 2 de diciembre. El show comenzará a las 8 p. m. y es parte de su Dharma Tour, una gira que, según el cantante, tiene “un propósito”.

Se trata de un espectáculo muy personal, en el que el cantante va contando una historia. En esa línea, habrá momentos en que la energía estará a tope y otros en los que bajar a los terrenos del despecho, todo con los múltiples géneros que mezcla el show.

“Ha sido una locura con este concierto, porque es un show tan especial para mí que creo que saca lo mejor de todos nosotros. Esa es la razón por la que me siento orgulloso de ir a darlo a Costa Rica. Es un show que le eleva la energía a la gente: es muy divertido, para pasarla bien y salir como muy feliz, pero también es un poco como terapia, y eso para mí es lo máximo, porque significa que tiene un propósito”, detalla.

Sebastián Yatra presentará el show que planeó durante la pandemia. (Cortesía Move)

Yatra es enfático en que para él, como artista, sería muy sencillo visitar el país, presentar sus canciones y listo. Sin embargo, tiene claro lo siguiente: “Si yo me subo a dar un show simplemente para que me vean y digan: ‘Uy, qué bien canta’, o que todo sea para mí, estoy haciéndolo todo mal”, detalla.

Y es que la producción que inspira este concierto surgió justo en pandemia, una etapa en la que Yatra asegura haber crecido mucho a nivel personal y profesional. Esa experiencia es la que quiere mostrarle a su fanaticada.

Según explicó Yatra su disco Dharma, del que se extraen varias de las canciones de su más reciente gira, “trae mucha verdad” y eso le gusta, porque le “ha ayudado a ser lo más honesto posible con las letras y como compositor”.

“Ha sido lindo darme cuenta que para mejorar como compositor hay que ir quitando capas y no sumándolas. Es como volver a ser un niño. Y en este momento yo estoy en ese proceso de vida de regresar a la esencia. Y al regresar a la esencia también regresas al momento presente, cuando nos vamos liberando de esos miedos y de esas verdades impuestas o aprendidas”, comentó Yatra.

“Se trata de cosas que vamos aprendiendo con el tiempo y que de pronto nos sacan un poco de la realidad o que hacen que crezca el ego en otros sentidos. Dharma es muy honesto, es muy variado y divertido. Es un álbum que ha tocado muchos corazones, entonces también me me pone muy orgulloso”, agregó.

Yatra afirma que, en este tiempo, se ha dado cuenta que “lo más bacano pasa cuando dejo de pensar y simplemente me pongo a sentir”.

De esta manera, el concierto contará con temas de su nuevo álbum como Tacones rojos, Chica ideal y Pareja del año; pero también incluirá éxitos como Traicionera, Sutra y Cómo mirarte.

Por ello, el colombiano confiesa que está esperando con ansias el 2 de diciembre, día en el que espera darle a los ticos lo mejor de sí.

“Estoy muy emocionado de regresar a Costa Rica. Amo mucho a mis fans y solo espero verlos para que la reventemos juntos y saltemos como nunca con Tacones rojos y que cantemos otras canciones hermosas”, finalizó.

Para este concierto todavía quedan entradas disponibles en el sitio web www.eticket.com.