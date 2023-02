Sean Paul: ‘Así como muchos me inspiraron, me hace feliz que la gente se inspire en mí'

Desde 1994, Sean Paul se ha mantenido en una escena en la que él mismo ha sido pionero. El dancehall, su género por antonomasia, surgió en los años setenta en Jamaica como evolución del reggae, al mezclarse con sonidos más electrónicos.

Poco a poco el género fue creciendo en el Caribe, pero encontró en Sean Paul una bandera para institucionalizarlo e internacionalizarlo.

Hoy, a sus 50 años, mira su carrera con alegría. En su tercera visita al Festival Picnic, cuya primera fecha se realizó el pasado 28 de febrero, el jamaiquino volvió a atestiguar cómo el público tico goza de su música.

Sean Paul saltó, cantó y conversó bastante con el público tico que lo fue a ver en Pedregal el pasado fin de semana. (JOHN DURAN)

Con una carrera que despegó desde el disco Dutty Rock, en el 2002, el cual incluía exitazos rotundos como Gimme the Light, Get Busy, Like Glue y I’m Still in Love with You, Sean Paul no deja de gustar y sorprender.

El caribeño conversó con Viva sobre su legado y su influencia para las nuevas generaciones, unos cuantos minutos después de dar su explosiva presentación en el festival realizado en el Centro de Eventos Pedregal.

En el Festival Picnic, Sean Paul salió a escena con una camisa en la que se leía 'Dutty'. (JOHN DURAN)

—Han pasado 20 años desde que se lanzó Dutty Rock, un grandioso álbum que es ícono del dancehall. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué significa este álbum para usted?

—Un cambio en mi carrera, un salto entre lo que hacía en mi casa y sonar afuera. Significa mucho para mi. Le mando un gran abrazo para todos los que aman el álbum, así como a los ingenieros, productores y artistas que trabajaron conmigo en esta obra maestra. En verdad, muchas gracias.

—Muchos nuevos artistas suelen hablar de usted como un referente e ícono. ¿Qué responsabilidades siente ante estas nuevas generaciones, las cuales sueñan con lograr un álbum como Dutty Rock?

—Yo aprendí de grandes artistas también, de eso se trata todo. Así como muchos me inspiraron, me hace feliz que la gente se inspire en mí. Doy gracias a todos los que siguen estando atentos a mi carrera y me hacen sentir relevante. ¡Salud!

”Sigan haciendo sus cosas, háganlo desde el corazón, háblenle a la gente, disfruten, hagan cosas reales. Esta es nuestra plataforma para decirle al mundo lo que pensamos a través de la música. Mantengámonos unidos. ¡Salud a todos los grandes artistas que encuentran en mi una inspiración!, ustedes también me inspiran de vuelta.

—¿Qué significa Costa Rica para usted? ¿Es muy distinto a presentarse aquí en comparación con otros países?

—He venido a Costa Rica desde 1999, ese fue mi primer show, y siempre he sido bien recibido. Todas mis canciones aquí son vistas como grandes canciones y me reciben como si fuera mi casa, así que gracias Costa Rica, lo digo desde el corazón.

—Usted es considerado por muchos como una super estrella, pero siempre se mantiene muy cercano a la gente. ¿Cuál es el secreto para mantener en los fans esa pasión que siempre demuestran en sus conciertos?

—No hay secreto. Se trata de amar lo que hago y aprecio a todos los que me aman por eso. Gracias. ¡Salud!