-Me gusta compartir el punto de vista que me parezca interesante y ese es el espíritu del podcast, compartir con gente que admiro. El primer episodio lo compartí con la escritora Amalia Andrade, luego con Carlos El Pibe Valderrama y el lunes se estrenó el tercer capítulo con Gustavo Gómez, uno de los periodistas más importantes de Colombia. Me divierto porque preparo la entrevista, investigo. Me gusta oír a la gente: una buena charla depende mucho de la capacidad de oír al otro; eso me gusta.