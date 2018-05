“Si hago un repaso de mi carrera lo que más agradezco es el cariño de la gente. Si hubiese podido comprar la experiencia lo hubiera hecho, pero me la he ganado con los años y las vivencias que he tenido, soy una mujer agradecida con Dios. Yo sí que me gano la plata con el sudor de la lengua, así que si volviera a nacer me gustaría hacer lo mismo de nuevo, de nada me arrepiento”, explicó la cantante sobre sus logros.