Roger Waters en Costa Rica: Estas son las canciones que interpretaría en el Estadio Nacional

El 2 de diciembre de este 2023 quedará marcado en la historia de los conciertos internacionales de Costa Rica. Por segunda vez el británico Roger Waters, corazón y mente de la mítica banda Pink Floyd, volverá a tocar su música frente a los ticos.

La productora Move Concerts anunció que el bajista se presentará en concierto en el Estadio Nacional. La visita a nuestro país es parte de la gira This is not a Drill, con la cual el músico se despide de los escenarios.

La primera presentación en concierto de Roger Waters fue en noviembre del 2018. En esa ocasión el Estadio Nacional recibió a más de 46.000 fans del bajista de Pink Floyd. (Jose Diaz)

Ese tour ya lo ha llevado a presentarse en diferentes ciudades de Europa, Estados Unidos y México. En el recorrido por Latinoamérica pasará por Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Argentina y también en suelo tico.

Para ir calentando motores de cara al esperado show, les contamos cuál es el repertorio que el artista ha venido tocando en sus conciertos.

De acuerdo con el sitio setlist.fm, especializado en recopilar repertorios de conciertos internacionales, en sus espectáculos más recientes Waters ha echado mano de los grandes éxitos de su carrera, tanto con Pink Floyd como en solitario.

Por lo general, en las presentaciones Waters y su banda ha tocado hasta 24 canciones. La lista incluye grandes éxitos como Another Brick in the Wall, Wish You Were Here, Money, Eclipse y Outside the Wall.

Estas podrían ser las piezas que Waters toque en nuestro país:

Comfortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Part 2

Another Brick in the Wall, Part 3

The Powers That Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX)

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déjà Vu

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Sunset

The Bar (Reprise)

Outside the Wall

Escuche en el perfil de Spotify, de Viva, el playlist que tocaría Waters en el Estadio Nacional: