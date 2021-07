Ricky Martin: “En este disco encuentras mi amor”

Expandir Reproducción automática 1 de 3 (Omar Cruz)

M iami, Florida. Durante los últimos tres años años, el cantante puertorriqueño Ricky Martin ha realizado un viaje personal que lo llevó a encontrarse a sí mismo y esa travesía se retrata en su nueva producción musical.

Alegrías, angustias, miedos y fuerza son parte de los elementos que ayudaron a construir Música + Alma + Sexo (M+A+S) , su primer disco de estudio en seis años y que sale a la venta el próximo martes 1.° de febrero, a nivel mundial.

Este nuevo trabajo reúne, una vez más, a Martin con Desmond Child, quien estuvo a cargo de la producción de M+A+S y con quien ya había trabajado, en 1998, en el exitoso álbum Vuelve .

Como primer sencillo promocional del CD es Lo mejor de mi vida eres tú , la cual canta a dúo con la española Natalia Jiménez, vocalista de La Quinta Estación, y cuya versión en inglés se llama The Best Thing About Me Is You , donde lo acompaña la inglesa Joss Stone.

También, incluye una colaboración con el dúo reggaetonero Wisin y Yandel en el tema Frío yla participación de la cantante brasileña Claudia Leitte.

Durante una entrevista exclusiva con Viva , sostenida la semana pasada en Miami, el popular cantante contó que este nuevo álbum se trata de un trabajo muy personal. De hecho, él estuvo a cargo de la mayor parte de las letras.

Según contó, refleja el momento en el que se encuentra y dice estar muy feliz y con ganas de bailar.

Esta es la segunda parte y final de la entrevista con Ricky Martin.

Previo a esta conversación, tuve la oportunidad de escuchar el disco y me parece que se oye a un Ricky Martin diferente, ¿se siente renovado con este nuevo álbum?

Lo que pasó es que estuve dos años en el estudio, buscando ideas y arriesgándome a experimentar con sonidos con los que nunca había trabajado, escribí todo; prácticamente, todas las letras son de mi puño y letra. Fue un proceso bien catártico, donde sentí alegría, incertidumbre, coraje y hasta frustración a veces, porque no te sale esa palabra que estás buscando y fue un proceso bien especial. Se llama Música + Alma + Sexo .

Un título bastante provocativo, ¿por qué escogió esas palabras?

¿Por qué provocativo? (Sonríe). Es muy natural. Música por lo que representa en mi vida. Alma por el proceso que he vivido en estos últimos cuatro años y la espiritualidad ha sido mi prioridad y el sexo, porque es parte de un todo, de la vida y porque nos encanta a todos, ¿a quién no?

Claro es algo natural, pero hay gente que cuando oye la palabra sexo aún se escandaliza.

Sí, ¡ qué hipocresía!, ¿verdad? Desafortunadamente le tenemos miedo a algo tan natural, tan divino y tan especial. Es nuestra piel, es lo que somos y estamos aquí por eso. Es simplemente importantísimo.

Me parece que también hay un sonido más agresivo en algunas de las nuevas canciones, ¿era esa su intención?

Es para bailar, yo quiero bailar, yo quiero pasarla bien, es donde estoy el día de hoy. También hay veces que estás en un estudio y estás frente a un lienzo en blanco y tienes una idea de algo que quieres hacer y terminas en otro lado totalmente diferente y, en este caso, siempre nos llevó a ese sonido de la discoteca, de la noche, de lo que está pasando en Europa, que es una influencia que ha estado en mi vida en los últimos tres o cuatro años, y que de una forma bien orgánica se vio en este disco, sin dejar de ser latino. Obviamente, es lo que traigo en la sangre, para mí es muy importante estar en contacto con ese lado, con esa percusión, con esa influencia africana que corre por mis venas y ahí nace la fusión.

No pueden faltar las baladas.

La balada que me gusta tanto para pararme en un escenario e interpretarla, creo que ha sido parte de mi carrera y al público le gusta ese lado romántico de mí. Yo creo que es bien completo, no quiero sonar como todos los artistas que promueven un disco, pero es el mejor que he hecho hasta el día de hoy. En este disco encuentras mi amor, mis inseguridades, la fiesta, mi cultura y estoy bien contento.

En algunas letras también se puede captar a un Ricky Martin bien combativo y fuerte, por ejemplo, en No te miento , parte de la letra dice: “Me juego la vida sin mentir hasta el final”. ¿Diría que quedó atrás cualquier miedos?

Siempre existen los miedos, pero son mentales. Yo creo que poder liberarte de estos miedos que casi siempre son inculcados por mitos o por actos terroristas de la fe o los gobiernos, cuando uno logra romper esas barreras, encuentra una calma muy especial y nace automáticamente la espiritualidad. Al fin y al cabo, la mente y el alma no tienen límites, el cuerpo es lo que limita y en este momento de mi vida me siento muy afortunado de que he podido llegar a un momento de mi vida en que puedo gritar y decir de una manera revolucionaria, pero a la misma vez llena de amor, que viva la igualdad y atrás la arrogancia, que pare la arrogancia y esa forma de pensar que yo soy mejor que tú nos limita.

El tema Basta ya es otro muy personal, ¿cómo surgió?

Es bien personal, pero creo que quien me escucha se va a identificar, porque habla de por qué uno está cargando cosas que no son nuestras. Yo un día me desperté y lo hice con mucho coraje y entré al estudio y les dije a mis compañeros de trabajo y al pianista le pedí que tocará porque tenía ganas de grita algo y empecé con “basta ya, basta ya” y de ahí nace una melodía y un mensaje y cuando terminamos de escribirla, no sabes lo bien que yo me sentía porque me liberé y saqué esa angustia que a veces tenemos. Y el día de hoy, mi madre la escucha y mis amigos, gente de diferentes generaciones y culturas han escuchado esta canción y me dicen que la entienden perfectamente, aún si no hablan español. Me dicen que se identifican aunque la historia de ellos sea una y la mía sea otra totalmente diferente y para mí eso ya es un éxito.

Final. El tiempo de la conversación llega a su final, después de casi 20 minutos. Una persona del equipo de Sony Music indica que hay que cortar, ya que la agenda del músico está llena con otras entrevistas para otros medios de toda Latinoamérica.

Si hay más preguntas, eso ya no importa, ya que, en este caso, el puertorriqueño espera que sea su música la que ahora hable por él.

Él se despide sin dejar de enviar un saludo a los costarricenses y afirma que pronto estará por acá, con su espectáculo en vivo.