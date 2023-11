Ricardo Montaner en concierto: baladas, comedia y comer ‘de a parado’ en una soda de La Uruca

El poder de Ricardo Montaner está en el amor, ese sentimiento al que le canta y que le ha acompañado desde hace cinco décadas cuando se vinculó con la música. Este 4 de noviembre, durante su concierto en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, el venezolano demostró que el camino que decidió seguir al abrazar un corazón enamorado y no un roto resultó el indicado.

Ricardo Montaner en vivo desde Parque Viva

La fórmula todavía le funciona y miles de costarricenses continúan derritiéndose con letras que solo conocen de halagos y respeto, de canciones modernas que incluyen en sus letras la palabra consentimiento.

A sus 66 años, Rircardo Montaner continúa emocionando a sus fans gracias a su voz y letras dulces. (Mayela López)

A sus 66 años, Ricardo Montaner mantiene su voz intacta y pone a soñar a quienes con los ojos cerrados corean sus himnos al amor. Este 4 de noviembre, el autor de La cima del cielo se presentó antes de las 8 p. m. en Parque Viva para regalar una noche cargada de sentimientos bonitos y anécdotas graciosas.

El stand-up Comedy de Ricardo Montaner

Durante la primera hora, Ricardo Montaner cantó algunos de sus temas más queridos. La cima del cielo, Será, A dónde va el amor, Castillo Azul y Solo con un beso fueron parte de los clásicos que agasajaron al público.

Después, más cercano que nunca, Montaner, quien se presentó por primera vez en el país en 1992, pasó a contarle anécdotas a sus fans.

Empezó diciendo que nunca había paseado en Costa Rica, un país que le interesa conocer con su familia completa. Dijo que una vez un transportista le expresó que él lo había trasladado cuando vino de incógnito, cosa que le desmintió, reconociendo que era una asignatura pendiente disfrutar del bosque y playas ticas.

Después sorprendió e hizo reír a todo Parque Viva, confiando que recién llegado a Costa Rica le invitaron a comer en un lugar en el que se consumían los alimentos de pie.

Mientras iba dando detalles que cada vez sonaban más misteriosos, porque aunque las pistas eran evidentes, parecía increíble que él hubiera estado en ese lugar que se venía a la mente de todos.

En el momento clímax de su relato, Ricardo Montaner reveló el nombre del lugar: “Fui a Culo con culo”. Él, tan educado, le había estado dando vueltas a ese nombre.

Ricardo Montaner le cantó a su público por poco más de dos horas en su concierto de Parque Viva. (Mayela López)

Resulta que Montaner almorzó “delicioso” en la conocida Soda La Uruca, que coloquialmente se conoce como la “Culo con culo” por la razón que el cantante justamente analizó mientras descansaba.

“Hoy, por ejemplo, me llevaron a comer a un restaurante y se comía parado. Se llama Culo con culo. Y hasta en la tarde, en el hotel, me dije ¿por qué se llama culo con culo? Al rato caí en razón sobre el nombre y es que uno llega ahí y se para a comer, pero fue hasta después de hacer la digestión que me di cuenta lo que significa ese nombre del restaurante. Pero Dios mío, qué sabroso que comí”.

Ese no fue el único relato de Ricardo Montaner. Inesperadamente, su concierto tuvo un espacio para el Stand Up Comedy, en el que gracias a sus cuentos el cantante hizo carcajear a la audiencia.

Siempre hablando de comida, recordó una vez que visitó Nueva York y pidió ir a probar alimentos típicos... poco después se encontraba haciendo fila en un carrito de perros calientes, mencionó entre risas.

Mientras aguardaba por su turno en la fila, topó con una señora que le manifestó su enojo. Ella estaba muy molesta con él. ¿La razón? Había ido a dos conciertos de Montaner y él no interpretó las canciones que ella esperaba.

Aquel encuentro se tornó extraño sin dejar de ser divertido, rememoró. Por eso, en el marco de Te echo de menos Tour, el cantante trajo todas las canciones posibles. No quiere que nadie más se moleste con él.

Luego de provocar muchas sonrisas, procedió a hacer lo que mejor sabe: cantarle al amor.

Un beso inolvidable

Luego de cantar Quisiera, Montaner contó lo especial que fue besar a su esposa Marlen por primera vez. Confió que aquello lo hizo reflexionar sobre ese momento sublime que se vive cada primera vez.

Así nació la canción Bésame, tema que ha enamorado y acercado a muchas parejas, incluso en la ficción, como pasó con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, cuando en la novela Yo soy Bety, la fea, el protagonista le pidió a Montaner que le cantara a ella en un restaurante para obtener su perdón.

Los gritos del público delataron que Bésame es una de sus piezas favoritas.

Luego de cantar, Montaner volvió a hablarle a sus encantados fanáticos para contarles que el tema que seguía (Te echo de menos) iba a ser grabado por su equipo, mismo que haría un clip que él y sus hijos Mau, Ricky, Evaluna y el esposo de ella, Camilo, compartirán en redes sociales.

Adelantó que está recopilando material, pues trabaja en la segunda temporada de la serie Los Montaner, producción de Disney+ que le ha mostrado al mundo que el amor del que tanto canta Ricardo, también se lo extiende a su familia.

La noche fresca, en la que no se presentó la lluvia y que estuvo llena de luceros terrestres gracias a las linternas de un público feliz, terminó con la gratitud de Ricardo Montaner, quien agregó los inolvidables Déjame llorar, La gloria de Dios y Me va a extrañar.