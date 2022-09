Elton John honra a reina Isabel II cantando ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’ en Canadá

En el año 1998 la propia reina Isabel II nombró caballero del Reino Unido al músico británico Elton John. (Archivo)

El músico británico Elton John fue una de las primeras figuras en mostrar su duelo por la muerte de la reina Isabel II, que ocurrió este jueves 8 de setiembre. En sus redes sociales, el artista de 75 años compartió un sentido mensaje de condolencias, pero no se quedó ahí.

John, quien en 1998 fue nombrado caballero por Isabel II, aprovechó el escenario de un concierto que ofreció en Toronto, Canadá, la noche del jueves para rendirle homenaje a la monarca que gobernó Reino Unido durante 70 años.

Reina Isabel II, la monarca ‘eterna’, murió en su castillo de Balmoral

“Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino”, afirmó John, durante el espectáculo.

“Tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté (...) pero me alegro de que esté en paz”, añadió el músico británico. “Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro”.

Después de ese discurso, el artista interpretó su canción Don’t Let the Sun Go Down on Me, que escribió en 1974, y se la dedicó a la reina.