Red Hot Chili Peppers en Costa Rica: MEIC asegura que concierto está autorizado para octubre

Para muchos ha sido un sueño volver a escuchar en concierto a la banda californiana Red Hot Chili Peppers (RHCP) en Costa Rica y todo apunta a que esos anhelos se harán pronto realidad.

Este jueves 13 de abril, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) confirmó, ante consulta de La Nación, que la preventa de entradas para el concierto de los estadounidenses en suelo tico está autorizada.

En octubre de este 2023, Red Hot Chili Peppers tocaría su tercer concierto en suelo costarricense. (Facebook)

De acuerdo con el MEIC, el espectáculo autorizado está registrado para realizarse en el Estadio Nacional, en octubre. La fecha aún no está confirmada, tampoco hay información sobre cuánto costarán los boletos, ni tampoco a partir de cuándo estarán a la venta.

Además, hasta el momento ninguna productora de conciertos en nuestro país se ha adjudicado el montaje del show. Sin embargo, en el perfil de Instagram del grupo está confirmado que el paso por Latinoamérica de su tour internacional es promovido por la empresa Live Nation.

Dos discos, una gira Copiado!

Las producciones discográficas que tienen a los RHCP de viaje por el mundo son Unilmited Love y Return of the Dream Canteen, que se publicaron en abril y octubre del 2022, respectivamente.

La gira se titula Global Stadium Tour y es la primera que realiza la agrupación en cinco años. Además, también es la primera después de 15 años con el guitarrista John Frusciante, quien se reincorporó a la banda en el 2019.

El recorrido internacional lo empezaron a finales de marzo y principios de abril con presentaciones en ciudades de Estados Unidos como Las Vegas. La gira continuará durante abril y mayo por ese país en escenarios de Nueva York, California, Arizona y Texas.

En agosto del 2022, Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers participaron en los premios MTV. (Dia Dipasupil/AFP)

El camino continuará con presentaciones en Europa: Francia, Reino Unido, Dinamarca e Italia, figuran en la lista de países que visitarán. Además, se sabe que para estas presentaciones contarán con invitados especiales como The Strokes, Iggy Pop y St. Vincent.

Con respecto a Latinoamérica, los RHCP anunciaron en sus redes sociales que tocarán en Brasil, Chile y Argentina. Solo se está a la espera de que anuncien en cuáles otros países de la región tocarán, ya que las paradas en México y Colombia (dos puntos muy altos en las giras de artistas internacionales) aún no se han anunciado.

En Costa Rica Copiado!

De realizarse la presentación en Costa Rica, este concierto sería el tercero que los californianos presenten en nuestro país.

La primera vez que tocaron aquí fue el 2 de octubre del 2002, en el estadio Eladio Rosabal Cordero, en Heredia.

La segunda ocasión fue en el Estadio Nacional, el 12 de setiembre del 2011.

Como dato curioso, cuando fue el show en Heredia había llovido mucho y se formó un lodazal que incomodó a los fanáticos. Para el 2011, el espectáculo fue en el nuevo Estadio Nacional, recinto que alabó el vocalista Anthony Kiedis: “Gracias a China por el estadio”, bromeó el cantante.

En el Nacional, la banda interpretó temas como Can’t Stop, Tell Me Baby, Under the Bridge, Goodbye Hooray y Universally Speaking.