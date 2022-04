Raphael: ‘He vivido todo lo habido y por haber, estoy hecho de buena madera’

Casi dos años y una pandemia después, por fin los fans de Raphael podrán reencontrarse con su ídolo. La espera fue larga, sí, pero el cantante español promete que todo lo ocurrido valdrá la pena. “Me van a ver en toda con toda la fuerza, dándolo todo y encantado de que el público la pase muy bien conmigo y con mis canciones, tanto las de antes como las nuevas”, dijo el artista en entrevista con Viva.

Ese reencuentro con sus canciones y, por supuesto con su histrionismo, será este fin de semana cuando el intérprete de 78 años presente dos conciertos en el teatro Melico Salazar, en San José. El artista, recientemente, anunció que se contagió de covid-19, pero con su conocido buen humor y simpatía aseguró que no había nada de qué preocuparse porque para él (que tenía todas las vacunas), fue un resfriado común que se le pasó en cuatro días.

Raphael, de 78 años, mantiene intacta su voz y su histrionismo sobre el escenario. El artista grabó en el 2021 su última producción de estudio titulada '6.0' (Cortesía Interamericana de Producciones)

Con su voz intacta e impecable, el conocido ícono de la música mundial promete un show lleno de nostalgia por sus viejas canciones, pero también sorpresas porque presentará nuevas obras. “Diles (al público tico) que voy a hacer todo lo que ellos saben que hago. Además, los voy a sorprender al cantar nuevas canciones que estoy grabando y que van a estrenarse en noviembre. Algunas de ellas las estaré cantando delante del público”, dijo el divo, que ya supera las seis décadas de vida artística.

“He vivido todo lo habido y por haber, estoy hecho de buena madera. He aprendido todo, pero sigo aprendiendo porque soy una persona que siempre estoy empezando. Soy un principiante siempre”, comentó el cantante sobre lo que ha pasado en sus 60 años de trayectoria.

Raphael es historia y es alegría, basta verlo en el escenario para darse cuenta de que los años le han sentado bien. Es que, a pesar haber trabajado tanto, el cantante ha sabido balancear la vida ajetreada de los escenarios con la personal, evitando que su voz y su ímpetu se vean afectados.

“He sabido cuidar la voz y ¡mira que he trabajado!, porque no se puede decir que yo no he trabajado. Pero están las circunstancias de que tengo una fuerza especial y, además, he sido prudente en muchos momentos. Por eso mi voz está ahí”, agregó.

Leyenda

Considerado una leyenda viviente de la música de habla hispana, el cantante reveló que siempre ha sido muy exigente con él mismo, con el fin de entregarle al público mucha calidad en su música y sus espectáculos. Para él, sus shows son la mejor parte de su carrera.

“Lo que más disfruto es la hora del concierto, mi contacto con el público en ese tiempo. Ahí es cuando Raphael es Rahael”, afirmó.

-¿Qué más se le puede exigir a un artista como usted?

“Lo bueno es que soy yo quien me exijo, el público no. Ellos están felices de verme y escucharme y eso me parece que es bueno”.

“Yo me exijo honestidad con la gente, estar siempre en forma, tener la voz fenomenal; pero ser honesto con la gente es lo más importante”, aseguró.

Sobre el hecho de que físicamente está muy bien, el artista confirmó que el cariño de sus fans lo mantiene así y que se siente protegido por ellos. “El público está feliz de verme así, tan entero y muy contento. El público la pasa mal cuando yo no estoy bien o cuando me he puesto mal por un resfriado inoportuno, ellos la pasan peor que yo. Afortunadamente hace mucho tiempo no pasa”,dijo.

“Me siento muy protegido, muy querido y eso es un premio para mí y para mi carrera”.

6.0

En semanas pasadas el español Raphael anunció que tuvo covid-19, pero ya está completamente recuperado porque para él fue como un resfriado común. (Cortesía Interamericana de Producciones)

Además de que hará un repaso por su longeva carrera, Raphael también presentará en el Melico Salazar algunas de las canciones de su disco 6.0, que es una compilación de temas que siempre quiso grabar, pero que nunca pudo por no haber sido escritas para él.

En este álbum presenta piezas como Vida loca, Vivir así es morir de amor o Alfonsina y el mar. Para interpretarlas se hizo acompañar por amigos y colegas como Mon Laferte, Alejandro Fernández o Pablo Alborán.

“Es una alegría ver que cuento con el apoyo de mis propios compañeros. Son las canciones que a mí me hubiera gustado que se me hicieran, pero no. Como yo no tengo complejo alguno, las agarré y las grabé. Sé que puedo superar lo que he grabado y lo hago feliz, contento”, expresó sobre su último trabajo de estudio.

Los conciertos de Raphael serán el viernes 29 y el sábado 30 de abril, ambas presentaciones inician a las 8 p. m.. Ya no hay entradas a la venta.