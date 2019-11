“Al salir del bar una jueza me dijo ‘yo no voté por usted por hacer esa rima pasada’. ¡Me había confundido con G! Me dio mucha cólera porque no viajé y no gané por un error, una tontera. Mis amigos la corrigieron y ella sugirió hacer algo, pero no había nada que hacer”, confesó Black Jean. Fue una escena digna de campeonato de fútbol: Cartago quedó fuera al último momento.