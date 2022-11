Prueba de Sonido: Half Tangerine regresa y le canta a Júpiter (sí, al planeta)

Gracias a la presentación de tres obras muy interesantes, esta semana en Prueba de Sonido volvemos a demostrar la variedad de géneros y estilos que tiene la música costarricense.

Después de un tiempo en silencio, el dúo Half Tangerine regresó al estudio de grabación y ahora presenta el sencillo Júpiter, segundo extracto de lo que será su nuevo EP titulado 85.

Por su parte, la artista nacional Laura Ureña debuta en la escena tica con un disco de música terapéutica llamado Espiral, mientras que los experimentados de Dream of Fire estrenaron el video de Out of Sight que se grabó durante una sesión en vivo de estudio.

