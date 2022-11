Premios ACAM 2022: Un Rojo, Kavvo, La Milixia, Son de Tikizia; escuche aquí las canciones ganadoras

Mucha variedad de sonidos, géneros y fusiones recibieron la noche de este domingo 13 de noviembre los reconocimientos a mejor sencillo en las diferentes categorías de los Premios ACAM 2022.

Los galardones de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica se presentaron de manera virtual, tal como ha sido costumbre en los últimos años. Durante la ceremonia, grandes nombres de la música hecha en nuestro país y también artistas emergentes recibieron los diferentes reconocimientos por sus obras originales.

El tema 'Semillas' de Un Rojo se llevó dos premios ACAM en las categorías reggae roots y canción del año. (Cortesía ACAM)

Los premios en el apartado de sencillo fueron para los temas Diciembre (Sofi Páez), If I (Arte of Collision), 2051 (Kaiser Moon), Lo inestable (Deznuke), Mazurquita (Carlos Guzmán), Cucharita (Laura Ureña), Futuro ex (Raqe y Maul on the Mix), Tu viaje (La Milixia), Semillas (Un Rojo), Tiempo (Melania Pacheco), Camaleón de flores (Flor de Doppler), Yin Yang (Laura Ureña), Vengo de una tierra (varios artistas), Agradecer (Son de Tikizia) y Amarrau (Kavvo).

También se premiaron discos en categorías como clásica contemporánea, hard rock-metal, instrumental, nueva canción, pop, rock-ska, reggae roots, religiosa, rock, jazz y tradicional folclórica; entre otras. En estas categorías fueron reconocidos trabajos de artistas como Huba Watson, Grupo Quelite, Santos y Zurdo, Amanda Rodríguez y Los Cuchillos.

La joven Abbie fue la ganadora del premio a artista revelación en los galardones de ACAM. Además su disco 'En blanco' recibió el galardón a mejor álbum pop. (Cortesía ACAM)

El premio a arreglista del año se lo llevaron Edín Solís, Yuri Nilo y Paul Rubinstein (quien está nominado a los Latin Grammy que se entregan este jueves 17 de noviembre), Luis Monge y Bernal Villegas.

La artista revelación fue la joven Abbie, mientras que Un Rojo ganó el reconocimiento a canción del año por Semillas. El álbum El corazón de los 200 años, de Éditus Orquesta, fue elegido como el disco del año.

En el apartado de ingeniero fue Heriberto Román quien se llevó el premio y como productor musical fue escogido Edín Solís.

Como es tradición los premios ACAM otorgaron el premio Reca Mora a la trayectoria musical. Este 2022 fueron dos personas las galardonadas: la pianista Pilar Aguilar y William Porras, primer licenciado en composición musical del país.

Este premio se le entrega a los compositores costarricenses mayores de 60 años cuya obra haya trascendido a nivel nacional o internacional, y cuya vida artística y personal debe ser un ejemplo positivo para las otras generaciones.

Este 2022 más de 130 álbumes y más de 250 sencillos fueron presentados para ser considerados en las nominaciones. Un jurado especializado, conformado por Carlomagno Araya, Randall Zúñiga, Valeria Atkeys, Sonia Bruno y Giancarlo Tassara, fue el encargado de la selección de los ganadores en las diferentes categorías.

A continuación les presentamos las canciones ganadoras de los ACAM 2022: Copiado!

Amarrau, Kavvo (urbano-reguetón)

Mazurquita, Carlos Guzmán (instrumental)

Tu viaje, La Milixia (punk-ska)

Semillas, Un Rojo (reggae roots)

Tiempo, Melania Pacheco (religiosa)

Diciembre, Sofi Páez (clásica contemporánea)

If I, Art of Collision (electroacústica)

2051, Kaiser Moon (electrónica)

Vengo de una tierra, varios artistas (tradicional folclórica)

Lo inestable, Deznuke (hard rock)

Cucharita, Laura Ureña (Nueva canción)

Futuro ex, Raqe y Maul on the Mix (pop)

Camaleón de flores, Flor de Doppler (rock)

Yin Yang, Laura Ureña (rock alternativo)

Agradecer, Son de Tikizia (tropical)