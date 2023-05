Peso Pluma, el fenómeno que surgió de la loca relación entre los corridos mexicanos y el trap

No tiene la trayectoria profesional más larga, ni una larga lista de premios; sin embargo, ha conseguido que en cuestión de semanas siete canciones suyas se metan dentro del top 50 de lo más escuchado en Spotify a nivel mundial.

Peso Pluma es ese artista del que de repente todo mundo habla y que hacen que uno se pregunte: “¿de dónde salió?”. Lo cierto es que en poco tiempo se ha convertido en un artista cotizado, un fenómeno que ha convencido al público con temas como Baila Sola y La bebé.

A simple vista, por su estilo, podría ser catalogado como un artista urbano o, incluso, uno de pop, lo que definitivamente no parece es un cantante de ‘corridos tumbados’, de esos que le cantan al narcotráfico y a los conflictos bélicos... pero sí, eso es lo que canta.

Peso Pluma saltó a la fama en este 2023 y es uno de los artistas del momento. (ROBYN BECK/AFP)

Los corridos tumbados son un subgénero musical del corrido mexicano que mezcla otros géneros como hip-hop y rap.

Hassan Emilio Kabande Laija es un cantante de 23 años originario de Guadalajara, que crece a pasos agigantados en la industria. Él ha posicionado el género regional mexicano entre una nueva generación de jóvenes, quienes no estaban acostumbrados a escuchar este tipo de música.

“Creo que mucho tiene que ver con que mis oyentes se ven reflejados en mí, sienten la música y lo que ves es lo que obtienes. Nunca he sido de los que se asustan de nada. Estoy loco y eso es lo que le gusta a la gente (...). Yo me conecto con las personas que me envían mensajes, que me han apoyado desde el principio, desde que tenía 1000 oyentes. Ellos están ahí y siguen estando y siguen apoyando y eso es muy real para mí.”, dijo en entrevista con Variety.

El joven es consciente que, actualmente, es tendencia, un boom, pero tiene claro que nada ha sido casualidad. Para él, su éxito es gracias al sacrificio, a la disciplina y al hecho de que ha sido insistente en su carrera. Siempre ha mantenido “el pie en el acelerador”.

“Ese tipo de mentalidad está arraigada en mí y creo que, viniendo de este género, esa disciplina es nuestra fuerza. Nos encanta trabajar, nos encanta estar en el estudio y nos encanta seguir haciendo cosas nuevas, porque sabemos que hoy en día la música se consume fugazmente, eso no se me escapa”, añade.

Crecimiento imparable Copiado!

Peso Pluma comenzó su carrera profesional en el 2020, cuando lanzó su primer álbum titulado Disco en Vivo. Un par de meses después, en plena pandemia, publicó su primer álbum de estudio Ah y Qué? y el sencillo Relajado Voy. Desde entonces su popularidad comenzó a crecer en las redes sociales.

Antes de eso, en la secundaria, Peso Pluma tocaba la guitarra y creó un grupo musical con su primo Roberto Laija, con quien comenzó a componer temas musicales.

Fue a finales de 2022 cuando trabajó con artistas como Luis R. Conriquez y Nicki Nicole, logrando que los reflectores se posicionaran sobre él. Sin embargo, fueron sus colaboraciones con los cantantes de ‘corridos tumbados’ -Natanael Cano y Junior H-, los que definitivamente lo ayudaron a crecer.

Y aunque el 2023 apenas va por mayo, este ha sido, sin lugar a dudas, su año. Prueba de ello es que ha logrado que seis canciones suyas estén entre lo más escuchado en Spotify, plataforma musical en la que tiene más de 44 millones de oyentes mensuales.

Por ejemplo, en el segundo lugar de este ranquín se encuentra su tema Ella baila sola, con Eslabon Armado; mientras que en tercer lugar se ubica La bebé, un tema suyo junto a Yng Lvcas. Otros temas suyos como PRC, El azúl, AMG y Por las noches también destacan el top, así como Chanel, su nueva colaboración con Becky G.

Peso Pluma deseaba ser artista desde que era un adolescente, cuando comenzó a tocar la guitarra. (Captura Instagram)

Su fama, sin dudas, le ha permitido tener muchas nuevas oportunidades.

“Es bastante loco para mí que me busquen para ir a Tomorrowland y a varios otros festivales donde los artistas mexicanos como yo no estábamos acostumbrados a participar. Creo que eso es lo mejor que salió de todo esto”, comentó Peso Pluma.

“Comparto la misma ideología con Chicharito, quien una vez dijo algo así como: ‘Si no tratamos de confiar en lo que somos, nunca vamos a lograr cualquier cosa’. Entonces, creo que tienes que inyectar eso en el nuevo talento que está llegando y decir: ‘Ves que yo estoy aquí, tú también puedes hacerlo’”, aseveró a Variety.

Peso Pluma asegura que el cambio en su vida ha sido tan radical que ahora pasa mucho tiempo en Estados Unidos y que eso “ha sido genial”.

Además, recientemente, Peso Pluma lanzó Doble P Records, su propia disquera, con la que quiere ayudar a amigos suyos a crecer en la música. Todo eso mientras sigue construyendo su propio camino.