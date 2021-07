Pepe Aguilar: ‘La música tiene dos géneros solamente: el bueno y el malo’

Pepe Aguilar es hijo del legendario cantante Antonio Aguilar y de la actriz mexicana Flor Silvestre. Ahora, al igual que él, sus hijos intentan abrirse camino en la escena artística. Sony Music para La NaciónHerencia .

Para Pepe Aguilar, ser mariachi no es un obstáculo para triunfar en la industria de la música. El intérprete cree que la música de calidad siempre tendrá seguidores y está tan convencido del potencial de su género que, incluso, ha emprendido un proyecto audiovisual para encontrar al próximo rey de la canción ranchera.

El mexicano ofrecerá por primera vez un concierto en el país el 14 de enero. Previo a su visita, Aguilar conversó sobre su presentación en el país de su último EP (disco corto) Negociaré con la pena , así como sus planes para el futuro.

¿Por qué decide lanzar un EP (disco corto) en lugar de un álbum más grande?

Porque creo que es un formato que viene al caso en estos tiempos. La música más que nunca se está consumiendo de formas diferentes: la dinámica es más rápida, el escucha está más distraído y, entre muchas otras cosas, sacar un disco con más canciones, como se hacía antes, es desperdiciarlas.

Usted ha hablado de invocar el respeto en la industria de la música. ¿A qué se refiere?

Más que a la industria de la música, busco que haya otra vez un respeto entre los fans y los artistas, que el objetivo vuelva a ser escuchar música que nos gusta... La gente no debe comprar discos piratas, para que uno pueda seguir subsistiendo como artista.

“Saber que ser fan viene también con una responsabilidad. Así como el artista tiene la responsabilidad de hacer buena música, el fan también deber ser responsable y apoyar lo que le gusta”.

Los gustos musicales de América Latina han ido cambiando. ¿Es un momento difícil para ser mariachi?

Es difícil si te etiquetan, porque hay mucha gente que no conoce, pero la música no tiene etiquetas. La música tiene dos géneros solamente: el bueno y el malo.

“Si tú te vas a guiar solamente por lo que está de moda, entonces a ti no te gusta la música, te gusta pertenecer a una sociedad, a los amigos y lo que está de moda; no tienes ni gusto ni convicción. Si uno como individuo tiene gustos sobre cómo suena o cómo dice alguien algo, pues no te va a importar cómo está vestido”.

¿Qué retos tiene un artista con una carrera tan fecunda?

¡Uy! Es que uno en esta carrera no deja uno de encontrar situaciones que antes no había vivido. Cada día es un eterno comenzar porque hay mil proyectos y el mercado va cambiando. La gente y la competencia te exigen el cambio; uno mismo también, porque, para mí, lo más importante es satisfacerme antes de satisfacerlos.

¿Qué faceta nueva vemos en Negociaré con la pena ?

Cada disco es distinto. Es un resumen de todo lo aprendido en el año y todo lo aprendido en la carrera, de las cosas que quieres y como ves el mundo en ese momento. Creo que Negociaré con la pena a los fans más fans no les sorprendió. Sin embargo, la gente que por primera vez me conoce no puede llegar a entender quién soy artísticamente por este álbum.

Además de ser intérprete, usted es compositor. ¿Qué temas inspiran sus letras?

La vida misma. Creo que cualquier cosa es digna de contemplación, cualquier cosa se vuelve inspiración. Es como dejar de estar distraído y concentrarte en lo que te interesa. Es dejar de escuchar ruido y concentrarte en el punto que es más importante para ti en ese momento, que puede ser una mujer, el amor, los hijos, los amigos, un viaje, una silla, una canción...

Muchas baladas y rancheras hablan del desamor. ¿Es difícil cantar y escribir sobre este tema cuando se está felizmente casado?

Lo que pasa es que la tristeza compone más canciones que la alegría. Cuando te mueve un sentimiento más del carácter de una desilusión o del desamor, de algo que te ha pasado con tu pareja, es más interesante cuando es triste.

“El intérprete es un actor y no necesitas realmente estarlo viviendo para ponerte en la situación”.

El festival ranchero será la primera vez que cantará en el país...

Me he presentado en la Teletón, nada más. Tengo mucho cariño por Costa Rica. Desde hace muchos años, he querido ir y, por primera vez, estamos yendo como se debe, como nos presentamos en otros países. Espero que sea la primera de muchas, porque mis colegas me han hablado maravillas.

¿Qué puede esperar el público de su presentación en enero?

No sé, ni yo mismo sé qué puedo esperar de mí ese día (risas). Pues mucho de mi concepto de música mexicana. Creo que es un show que no se lo esperan... El ver una persona en vivo siempre será especial; no es algo que puedes enseñar en un video.

¿Sus hijos han querido seguir sus pasos en la música?

Así es. Estamos ahorita preparando un disco con los dos más pequeños. Creo que el más grande va a ser mánager, porque no se le ve mucha aptitud artística (risas) y la que le sigue es una niña con un temperamento histriónico; creo que ella va a ser muy buena actriz.

¿Qué consejo les da a ellos antes de iniciar su carrera?

Que hagan este negocio por las razones correctas, que no escuchen el canto de las sirenas y que no se dejen llevar por mi realidad.

“Les digo lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran al inicio de mi carrera: Esto se hace porque a uno le gusta expresarse con música y realmente no puede vivir sin hacerlo; no por ser famoso o por tener dinero. Esas cosas son consecuencias de un trabajo bien hecho”.

¿En qué proyectos está trabajando en este momento?

Tenemos muchos proyectos constantemente.

“Estoy metido en las redes sociales, estamos con un nuevo disco que empezaremos, el año que entra, a promocionarlo por todo el continente y la producción del disco de mis hijos.

“También tenemos un reality , que empecé la semana pasada en YouTube y en mis páginas de redes sociales, para encontrar al próximo rey del mariachi. Nos tiene muy ocupados”.

¿Cuál será su rol en el desarrollo de este programa?

Soy el director del programa y del concepto. La idea es encontrar una voz, que no tiene por qué ser mexicana. Están participando solo varones de 10 a 40 años. Ellos mandan un video cantando a capela a una dirección que está en www.pepeaguilar.com . El ganador va a ser elegido por votos en redes sociales, para pasar a una etapa donde producimos canciones a dos finalistas. La producción la va a votar la gente; el ganador va a ir de gira conmigo y le vamos a hacer un disco.