―Va a ser muy variado; no quiero decir mucho al respecto pero, para mí, como comentarista de la vida es válido hablar de todo. Vamos a tocar temas desde la espiritualidad a la sexualidad, temas sociales y temas livianos porque de eso se trata la vida, que es un conglomerado de todas esas emociones. Me ilusiona mucho; es mi quinta producción discográfica, mi cuarta original. Hace tiempo no saco un disco y me causa mucha ilusión porque estoy en un momento muy fructífero creativamente.