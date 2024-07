¿Pearl Jam tiene concierto en Costa Rica o no en el 2024? Esto es lo que se sabe

Los seguidores de la banda estadounidense Pearl Jam recibieron una alegría efímera hace unos días cuando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicó en su página web oficial que el 28 de setiembre la banda originaria de Seattle daría un concierto en Costa Rica.

El MEIC es el ente encargado de otorgar los permisos de preventa de entradas para realizar espectáculos masivos en el país. Por lo tanto, cuando el trámite se aprueba, ellos publican el documento oficial con información del artista, el show, el recinto y la fecha en la que se realizará, lo cual sucedió con el supuesto concierto de Pearl Jam. En este caso, la empresa AIB Booking and Productions figura como la encargada del montaje del show en Costa Rica, información que se puede consultar en el sitio www.meic.go.cr.

Sin embargo, la fecha del supuesto espectáculo en Costa Rica no coincide con los planes actuales de la banda. Primero, porque el viernes 27 y el domingo 29 de setiembre, Pearl Jam tiene conciertos en Dana Point (California, Estados Unidos).

La agrupación forma parte del cartel del Ohana Festival, evento fundado por Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. Por lo tanto, no sería realista que el grupo viaje el sábado 28 de setiembre, el único día libre entre los conciertos del festival, para presentarse en Costa Rica y con shows de otros artistas en la actividad creada por el propio Vedder.

Si se consideran las fechas de la gira programada por la banda, comenzarán un recorrido por diferentes ciudades de Estados Unidos a partir del 22 de agosto, visitando Chicago, Nueva York, Missoula, Indianápolis, Filadelfia, Baltimore, Boston y California. Esta gira finaliza precisamente el domingo 29 de setiembre con el concierto en el Ohana Festival.

Luego, Pearl Jam continuará su gira en Auckland, Nueva Zelanda, el 8 de noviembre, seguido de varias fechas en Australia hasta el 23 de noviembre. Así que la agrupación parece estar lejos de nuestro país este 2024.

Otro punto a considerar es que hasta el momento no se ha confirmado una gira por Latinoamérica en las fechas oficiales de los conciertos de Pearl Jam, lo cual sería un factor determinante para una posible visita a Costa Rica.

Este tipo de artistas suelen planificar sus espectáculos en función de los países que visitan en sus giras internacionales, considerando la logística necesaria para los montajes.

Por ejemplo, si confirman fechas en México o Colombia, Costa Rica podría figurar entre los planes de la visita.

Hasta el momento lo que se sabe es que la empresa productora ya tiene los permisos del MEIC para una posible preventa de entradas, pero no hay confirmación oficial del artista de una fecha de concierto en Costa Rica.

El primer concierto de Pearl Jam en Costa Rica

El primer y único concierto de Pearl Jam en Costa Rica tuvo lugar el 20 de noviembre de 2011 en el Estadio Nacional, en La Sabana. La visita coincidió con el vigésimo aniversario de la banda.

Esa noche, la agrupación salió al escenario del recinto deportivo a las 9:30 p. m. Iniciaron el espectáculo con la canción Go, seguida por Animal, Corduroy, Small Town, Given to Fly, Black, Just Breathe, Oceans, Do the Evolution y The Fixer. En el escenario estuvieron Eddie Vedder, Mike McCready (guitarra), Stone Gossard (guitarra), Jeff Ament (bajo) y Matt Cameron (batería).

En ese momento, Vedder expresó: “No puedo creer que en 20 años no hemos venido a Costa Rica”, al ser recibido por el público tico.