Padres comparten con sus niñas en concierto de Feid: ‘Sentimos que esto es sano’

A las 7:10 p. m., un Parque Viva abarrotado aguardaba por ver a Feid por primera vez en Costa Rica. Si bien la mayoría de los asistentes eran muy jóvenes, también hubo familias completas. Ese es el caso de los esposos Pablo López (45) y Stephanie Durán (29), quienes acudieron hasta el recinto de la Guácima, en Alajuela, con sus dos hijas: Annie y Miley.

La familia se sumó a la fiesta musical este sábado 11 de marzo porque, según contó la mamá, sus dos niñas son fanáticas “del Ferxxo”.

Pablo López y Stephanie Durán asistieron al concierto de Feid en Parque Viva para acompañar a sus hijas de 8 y 12 años. En la imagen aparece Annie López Durán, su hija menor. Foto: Fernanda Matarrita

“Vinimos por nuestras hijas. A ellas les gusta mucho esta música. Están como atacadas ahora que dicen que el Ferxxo es novio de Karol G. Les gusta mucho el género. A nosotros como papás también nos gusta”, comentó Durán.

Los López Durán llegaron desde Jacó y madre e hijas se vistieron de verde, muy afines a la tendencia en los conciertos de Feid en el marco del Nitro Jam Tour, donde todo es de este color. En los rostros de la mamá y de la niña más pequeña era notable la escarcha.

“Quisimos venir acordes al evento”, comentó la madre.

Annie, de 8 años, contó sentirse feliz de venir a su primer concierto, aunque confió que solo minutos antes “casi se le sale el corazón”, pues vio a dos mujeres discutir. Por ello sus padres decidieron retirarse un momento de sus lugares para que la pequeña no se sobresaltara y que nada opacara la noche especial.

El papá dijo que trajeron a sus hijas a ver a Feid porque les complace “consentirlas”. Por su parte, Stephanie, la mamá, agregó que es importante apoyarlas en lo que a ellas les gusta.

“Les damos la libertad de apoyarlas en lo que les gusta. No vemos manera de decirles que no siempre y cuando estemos los papás detrás de ellas viendo que las cositas que les gustan no son dañinas. Siento que esto es algo sano”, aseveró.

Este es el primer concierto que viven como familia. La pequeña Annie no dejó de sonreír, pues estaba a pocos minutos de ver a su artista del momento.

“Con las dos niñas es la primera vez que vamos a disfrutar de un concierto. Nos gusta este lugar (Parque Viva) porque todo es muy organizado”, añadió Durán.

A las 7:35 p. m. miles de personas, que colorearon de verde Parque Viva, aguardaban para ver el primero de dos conciertos del colombiano en Costa Rica.