Pablo López sobre la hipocondría empática: ‘Es un error aislarte en tu mundo’

El primer concierto que dio en Costa Rica el cantautor español Pablo López fue todo un éxito. Tal vez no se esperaba la calurosa respuesta que sus fans ticos le dieron en esa ocasión, pero fue tanto el cariño que decidió regresar para responderles con más música.

Ha pasado un año desde aquella vez que encantó en el Teatro Popular Melico Salazar con un espectáculo cargado de romanticismo. El artista dará su segundo show en suelo nacional el 20 de octubre, pero en un escenario mucho más grande: el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva.

Curiosamente, López llega a Costa Rica sin música nueva, pero confiado en que el repertorio que tiene será suficiente para que sus seguidores disfruten al máximo su espectáculo.

Está produciendo un disco, ha tardado cinco años en eso; sin embargo, lo está haciendo con paciencia y mucha responsabilidad, como a él le gusta trabajar.

“La última vez en Costa Rica fue una locura. Ese primer contacto fue una sensación como para repetir muchísimo, para volver todas las veces que sea posible. Fue una sorpresa. He estado en muchos países, pero en pocos sitios me han tratado como en Costa Rica”, dijo en una entrevista virtual con La Nación.

Sobre esa experiencia, el artista guarda muchos recuerdos: el público coreando sus canciones, el teatro a reventar y los abrazos que recibió desde que llegó a nuestro país. Todo esto lo sigue encantando y no dudó en regresar en tan poco tiempo, algo poco usual en la agenda de los artistas internacionales.

“Para este nuevo espectáculo pienso darlo todo, hasta el último aliento. Si me permiten hacer un concierto largo lo haré para que no quede nada en el tintero y sigamos guardando esta relación tan bonita”, manifestó.

Llegará a Parque Viva acompañado de su banda, que ha crecido en los últimos años. Tocará el piano y también la guitarra.

Pablo López trabaja en su nuevo disco

El español es un artista cuidadoso, no se toma a la ligera su trabajo y es por eso que ha esperado tanto para publicar un nuevo álbum.

“Lo primero que tengo que agradecerle al público es que tenga tanta paciencia conmigo y eso viene justo de que, aunque no soy perfeccionista en casi nada en la vida, con las canciones no titubeo. No voy a publicar algo hasta que no me sienta preparado. Y como estoy tan orgulloso de los otros cuatro discos, no soy capaz de ofrecer algo de lo que no esté orgulloso”, explicó.

En tiempos recientes, se dedicó a colaborar con otros artistas, por ejemplo compuso los temas del disco Victoria que lanzó el mítico Raphael en el 2022.

Está sorprendido y agradecido con el hecho de que un artista de la talla de Raphael le haya confiado las composiciones del disco. “Verlo desde pequeño y, de repente, tenerlo al lado contándome su historia de vida para que yo pudiera entrar en su mundo, me parecía increíble”, dijo.

La empatía del compositor Pablo López

El español habló sobre la empatía que posee el cantautor desde su perspectiva artística con el público, especialmente al transmitir emociones y sensaciones por medio de sus letras con el objetivo de conectar con las personas que escuchan su música.

A su juicio, es una bendición tener la oportunidad de crear esta relación con muchas personas y una de las responsabilidades más grandes que tiene es ser honesto al escribir y cantar.

El artista Pablo López se mostró muy conmovido con el apoyo del público durante su primer concierto en Costa Rica. (JOHN DURAN)

Precisamente esa transparencia es la que ha llevado a López a hablar de aspectos íntimos de su vida, como la ausencia de su padre durante su infancia y la reconciliación posterior; incluso, expresar el vacío que siente después de la muerte de su progenitor.

“Es necesario haber vivido para poder contar, si no vives no puedes contar y mucho menos cantar”, dijo acerca de la apertura que ha tenido para abordar estos temas tan personales.

Ha contado también que sufre de hipocondría empática, un trastorno de ansiedad que es provocado por la preocupación o el miedo de tener una enfermedad. Por ejemplo, cuando alguna persona que está cerca de él le cuenta que tiene un dolor o una patología, él empieza a sentir lo mismo, ha explicado antes. López ha aprendido a manejar la situación para no tener que alejarse físicamente de los demás.

“Creo que es un error aislarte en tu mundo, tienes que salir a la calle y buscar a la gente que tiene que contar una historia. He tenido la oportunidad de conectar con muchísimas personas haciendo que las canciones desde que salen suelten su magia y sus colores”, aseveró.

Detalles del concierto de Pablo López en Costa Rica

Pablo López vuelve a Costa Rica a celebrar sus 10 años de carrera, esa que empezó cuando sobresalió en el programa de canto Operación Triunfo en su natal España.

Este festejo en concierto será en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva el 20 de octubre, a las 7 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son:

¢64.000: Golden Circle VIP y Golden Circle Especial.

Golden Circle VIP y Golden Circle Especial. ¢59.000: Golden Circle Preferencial.

Golden Circle Preferencial. ¢54.000: Golden Circle Lateral.

Golden Circle Lateral. ¢45.000: Zona 403.

¢36.000: Zona 503.

Zona 503. ¢41.000: Zona lateral 401-402-404-405.

¢29.500: Zona lateral 501-502-504-505.

