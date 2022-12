Ojo de Buey y RVS se unieron con ‘La cura’, una fusión fuera de sus límites

La historia de la banda Ojo de Buey se ha movido en las lides del reggae, el sentimiento y la música con mensaje, mientras que al tico RVS todos lo hemos conocido batallando en grandes escenarios del rap. Se trata de artistas muy distintos entre sí, pero una inesperada fusión los juntó en La cura, una canción en la que ambos exploran una faceta poco conocida.

La cura viaja por géneros como el dancehall y el afrobeat, con un toque especial dado por las rimas de lo urbano. Esta pieza habla sobre el intercambio de energías entre dos personas, quienes terminan en un baile que sirve como catalizador y escape. ¿Quién no se ha dejado llevar por esa vibra que da la música para escapar de la realidad? A eso es a lo que le cantan Cayeto, vocalista de Ojo de Buey, y el rapero RVS.

Cayeto de Ojo de Buey y RVS no se conocían en persona, pero decidieron trabajar juntos y expandir sus límites artísticos. (Steven Alfaro)

Los cantantes no se conocían en persona, pero desde hace años ambos conocen la trayectoria del otro. Cayeto contó que tienen un amigo en común que les había propuesto la colaboración, por lo que él estaba esperando encontrar una canción idónea para invitar al rapero a participar.

De la mano del productor Holy F*nk nació La cura, una pieza bailable, rica en sonidos y con una fusión de géneros que es totalmente nueva para Ojo de Buey. “La canción pedía a gritos a alguien muy talentoso, entonces fue el momento perfecto y preciso para el acercamiento”, contó Cayeto.

Para conocerse, los artistas se juntaron a tomar un par de cervezas. En su encuentro hablaron de sus ideas, de sus trabajos y la energía fluyó entre ambos.

“Desde que estaba en el colegio escuchaba Ojo de Buey, fue siempre una banda referencia para mí. Conocía la música de la banda y a Cayeto como artista, pero cuando nos sentamos a hablar nos hicimos compas porque conocí a la persona”, recordó RVS.

Algo nuevo para los dos

Cuando La cura comenzó a tomar su curso, Cayeto y Holy F*nk querían que la pieza fuera diferente. Estaban seguros que había que tomar riesgos y salirse de la zona de confort, del reggae que tanto ha identificado a Ojo de Buey pero sin perder su esencia.

“Eso es lo bueno de la versatilidad que tiene la música, porque nos da varias ventanas para explorar. Ha sido un reto grande, porque siempre se van a despertar cosas nuevas cuando uno como artista hace algo diferente”, explicó Cayeto.

“Lo que me gustó es que se sale mucho de la línea de Ojo de Buey, es una propuesta diferente a lo que me esperaba. Creo que ser parte de la canción era la apuesta que ellos esperaban”, agregó RVS, quien fue en el 2018 el campeón tico de la Red Bull Batalla.

Para ambos artistas, hacer La Cura en conjunto representó no anclarse en el trabajo de siempre, el que saben que hacen bien. “No me gusta encasillarme en las batallas, me gusta hacer música y otro tipo de géneros. Ha sido un honor haber compartido con grandes artistas en esta canción”, afirmó RVS.

Por su parte, Cayeto expresó que Ojo de Buey no va a dejar de tocar reggae, pero advirtió que la banda no se cierra a las grandes oportunidades que la música les ofrece. Al final de cuentas, recordando lo que decía Bob Marley, Cayeto expresó: “Forget your troubles and dance! (¡Olvida tus problemas y baila!)”.

La cura (bailemos juntos) ya está disponible en plataformas digitales y su video puede verse en YouTube.