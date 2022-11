Nueva sesión de Bizirrap es protagonizada por el argentino Duki

Tras la espera de muchos fanáticos, ya salió la nueva sesión de Bizirrap, que es protagonizada por el argentino Duki. El lanzamiento de este miércoles 16 de noviembre podría ser uno los hits para este 2022.

En tan solo una sola hora, el vídeo musical ya tenía más de 3 millones de vistas y más de 1 millón de me gusta, junto con 50.000 comentarios de fanáticos.

El video empieza con un Duki valiente y seguro contando “el milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio, pequeño guerrero que piensa ganarle a la vida a los puño. Me fui pa’ la calle, metido en el rap y dejé los estudios, y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio y pegué mi primera canción. Y aunque no tenía plata me creí millonario, el primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio”.

Luego cantó: “Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario y al final no caí. Me volví más fuerte para la sorpresa de varios. Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño. Pero las presiones se vuelven más grande’ y los miedo’ toman más tamaño, una carrera que mantuve con altibajo más de cinco año”

Ante esta nueva canción, el famoso Bad Bunny reaccionó en sus redes sociales con “EA DIABLO DUKI”, mostrando su apoyo a la sesión.

EA DIABLO DUKI 😱🫣 — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) November 16, 2022

Cada uno de los lanzamientos de Bizarrap, productor y DJ argentino, se han convertido en un fenómeno viral que convoca a millones de personas esperando a su invitado y canción.

¿Quién es Duki?

Mauro Lombardo Quiroga, llamado simplemente como Duki, es un rapero argentino que ha arrasado como rey del trap desde que comenzó en batallas callejeras de rap y terminó participando en un torneo llamado El Quinto Escalón, aseguró el medio musical Europa FM.

En el 2016, sus ‘combates’ ya eran muy virales en redes y tenían miles de reproducciones en YouTube.

En este mismo año, se convirtió en el ganador y su primer sencillo, No vendo trap, logró firmar con una discográfica y consiguió superar el medio millón de reproducciones en una semana. De esta forma, Duki se distanció del rap callejero y empezó su carrera musical.

BZRP Music Session #50: así se llama la nueva sesión musical entre Duki y Bizarrap. Foto tomada del Intagran del artista Bizarrap. (Instagram)

Además de la reciente colaboración con Duki, Bizirrap ha trabajado con muchísimos artistas como Morat, Bhavi, Lucho SSJ, Omar Montes, Rels B, Midel, Khea y Arse, Obie Wanshot, YSY A, Cazzu, Anitta, Khea, Coqeéin Montana y Marcianos Crew, Nicki Nicole y J Balvin, entre otros.