A los 16 años hizo una audición en la segunda temporada del programa The X Factor USA cantando Chain of Fools de Aretha Franklin y se ganó un boleto para avanzar en la competencia. Aunque unas semanas después salió de la categoría de “Teens”, pudo reincorporarse en la competencia de grupos como parte de Fifth Harmony, formado también por Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Camila Cabello.