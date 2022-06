Nakury & Barzo a la conquista de Europa, artistas ticos cantarán en ocho países

Europa ya conoce la música de los costarricenses Nakury & Barzo, la aprecia y la apoya y es por esta razón que los ticos volverán al Viejo Continente con una gira que titularon Selvática para enamorar al público de ocho países: Inglaterra, Polonia, Suiza, Austria, Holanda, Bélgica, Alemania y España.

El recorrido musical dará inicio este miércoles 22 de junio en Londres, Inglaterra. Nakury y Barzo viajaron desde el martes con el fin de tener todo listo para sus presentaciones, que en total serán 14.

Nakury & Barzo, trabajan mano a mano en la música. Ahora viajarán a la conquista de varios países de Europa con sus obras. Foto: Marco Antonio Studio. (Marco Antonio Ugalde/Cortesía)

[ Nakury: la activista del hip-hop ]

La gestión para la gira la realizó Lácteo Cósmico, el sello discográfico independiente del cual son parte. Bartosz Brenes (Barzo), es el director de la disquera y gracias a sus contactos se ha cultivado una relación importante que los llevó a ser contratados para los eventos, explicó Nakury vía WhatsApp antes de viajar.

De acuerdo con la rapera tica muchos de los recintos donde se presentarán ya los conocen. “Ya hay un público local que está pidiendo conciertos. La primera vez que viajé a Europa a dar gira fue en el 2018 y fue todo un éxito”, recordó la artista.

Nakury narró que el público que los recibirá en su mayoría son personas locales que les encanta el contenido de sus letras y la fusión musical. Muchos hablan español como primera o segunda lengua. “Muchas de esas personas ya conocen Costa Rica y disfrutan mucho conectar con nuestro sonido tan tico y tan único”, agregó.

Los recintos donde se presentará el dúo son dedicados a la música y mantienen en sus agendas la presentación regular de artistas internacionales.

La gira europea de Nakury & Barzo tendrá además de la música, el enfoque de buscar más contactos y apoyo. En Londres tocarán con la promotora Movimientos. que está especializada en la música indie latinoamericana, en Oxford compartirán escenario con el costarricense Patiño. En estos conciertos también se sumará Noelia Navarro, guitarrista de Nakury, quien también estará a cargo de la apertura de los shows.

En Polonia tendrán tres conciertos en salas de grandes aforos gracias al apoyo de una promotora local. En Viena se presentarán en el Fania Live, uno de los venues de música latina más concurridos de la ciudad, según explicó la artista.

Su paso por Holanda será igual de importante, ya que los ticos serán parte del prestigioso Valkhof Festival que presentará durante una semana a decenas de artistas internacionales de gran renombre. Los ticos estarán en ese escenario el viernes 22 de julio, el día de cierre del evento.

Cuando lleguen a Madrid, España, los artistas trabajarán con la promotora Guacamayo Tropical en un circuito de conciertos en los que también estarán Aterciopelados, Son Rompe Pera, La Perla Bogotá y Padua, entre otros.

El concierto de Nakury en el cierre del pasado Rock Fest fue todo un éxito, al fondo se ve a su inseparable compañero y colega Barzo. (Cortesía/Instagram)

“Los espectáculos van a dar un salto cuántico, me he estado preparando con mi maestro de canto José Arturo Chacón para sacar el máximo potencial vocal, también he realizado mucho entrenamiento físico para las secciones de baile del espectáculo. Cuando la gente asista a nuestro show dirán: ‘Este es el mensaje y el sonido de Costa Rica’.

”Se va a sentir la energía del Caribe, la humedad del trópico y la abundancia de nuestra tierra. Presiento que después de este tour regresaremos todos los veranos a cantarle al público europeo”, concluyó Nakury.

Esta es la agenda de espectáculos donde estarán Nakury & Barzo, de manera que si algún tico está cerca, los pueda ir a escuchar y a apoyar. Estamos seguros de que ellos se sentirán agradecidos:

22 de junio: Mezcalería Colmillo, Londres, Reino Unido.

Mezcalería Colmillo, Londres, Reino Unido. 23 de junio: Plaza Pastor, Londres, Reino Unido.

Plaza Pastor, Londres, Reino Unido. 24 de junio: Hootanamy, Londres, Reino Unido.

Hootanamy, Londres, Reino Unido. 26 de junio: The Mad Hatter, Oxford, Reino Unido.

The Mad Hatter, Oxford, Reino Unido. 30 de junio: Waka Matta, Poznań, Polonia.

Waka Matta, Poznań, Polonia. 1. ° de julio: Miedzy Mostani, Zagań, Polonia.

Miedzy Mostani, Zagań, Polonia. 2 de julio: Cechownia, Gliwice, Polonia.

Cechownia, Gliwice, Polonia. 9 de julio: Fania Live, Viena, Australia.

Fania Live, Viena, Australia. 15 de julio: Brasserie Illegaal, Bruselas, Bélgica.

Brasserie Illegaal, Bruselas, Bélgica. 22 de julio: Valkhof Festival, Nijmegen, Países Bajos.

Valkhof Festival, Nijmegen, Países Bajos. 23 de julio: El Intruso, Madrid, España.

El Intruso, Madrid, España. 30 de julio: Bellevue di Monaco, Munich, Alemania.

Bellevue di Monaco, Munich, Alemania. 6 de agosto: El Lokal, Zurich, Suiza.

El Lokal, Zurich, Suiza. 11 de agosto: Café Berlín, Madrid, España.