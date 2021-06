"Es una canción que escribimos juntos hace más o menos dos años. Creo que Ozuna estaba en un momento de crecimiento como artista y, a pesar de que ya le iba bien, no tenía el aforo o el impacto que tiene hoy, estaba tratando de construirlo y lo ha logrado muy bien. Es por esa razón que aunque las agendas de ambos no nos permitían salir con la canción, pienso que no había mejor momento que ahora porque los dos estamos pasando por cosas muy interesantes en nuestras carreras", explicó Nacho en una entrevista vía telefónica con Viva la semana pasada.