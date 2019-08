En mi caso me he dado cuenta –y eso quise desde el principio– que tengo un público mayoritariamente de mujeres, así que durante estos 30 años de carrera me han hecho sentir que soy su voz a través de la música, eso me ha servido para inspirarme en crear mi próxima gira que se llama Soy mujer. Las ideas me tienen muy ilusionadas porque el tema de defender a nuestro género y de apoyarnos es muy importante; en ese tour quiero llevar música que grabé al comienzo de mi carrera que habla de esa mujer mucho más empoderada, que no es sumisa, que sale adelante sola, que no permite que la majen. Hay que buscar la igualdad, eso no es ir en contra de los hombres, es luchar por la equidad.