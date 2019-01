En total, se ejecutaron cuatro conciertos para piano y orquesta. Los participantes fueron Daniela Mejía –la integrante más joven del grupo con solo 10 años– quien presentó Rondo para piano y orquesta en A Mayor; Patrick Brandl quien interpretó Concierto para piano y orquesta no. 1 y Concierto para piano y orquesta no. 3 de Ludwig van Beethoven; y Daniel Chen, quien tocó Concierto para piano no. 1 de P. I. Tchaikovski.