Murió Steven Harwell, vocalista de la banda Smash Mouth

El músico Steven Harwell, cantante de la banda de rock Smash Mouth, falleció este 4 de setiembre, luego de reportarse con graves complicaciones médicas en días recientes.

La noticia de su deceso fue confirmada por el representante de la banda, Robert Hayes, quien declaró que falleció en su casa de Boise, Idaho, rodeado de amigos y familiares.

Steve Harwell se dedicó a la música desde que era un adolescente. Foto: WikiCommons (Wikipedia)

“El legado de Steve vivirá a través de la música”, declaró Hayes. “Con Steve, Smash Mouth vendió más de 10 millones de álbumes en todo el mundo. Siempre será recordado”, agregó en un comunicado de prensa.

TMZ había reportado que Harwell se encontraba recibiendo cuidados paliativos en su casa y que, desde hace varios días, sus amigos y seres queridos se han empezado a reunir en espera del trágico final.

Según su mánager, el cantante habría pasado los últimos años luchando contra problemas de adicción al alcohol y aunque había estado recibiendo tratamiento médico, tuvo una enfermedad que fue evolucionando.

Smash Mouth tuvo su apogeo en los noventa. Los cuatro integrantes del grupo se conocieron en San Jose, California. Foto: Archivo (Captura)

Steve, de tan solo 56 años de edad, fue líder de Smash Mouth desde principios de la década de los 90 y alcanzó la fama internacional en buena parte gracias al soundtrack de Shrek donde, junto con sus compañeros, colaboró con el cover de I’m a Believer, original de The Monkees, así como con la canción All Star.

La banda californiana también sonó mucho en los noventa con temas como Then the Morning Comes y Why Can We Be Friends.

Sin embargo, el vocalista se retiró de la música en 2021, luego de enfrentar críticas por un concierto que ofreció en Nueva York, donde no podía hablar bien y le gritaba a los fans. De acuerdo con declaraciones dadas a TMZ, su retiro fue por temas de salud.

Años antes, en 2013, gente cercana a Steve explicó que el famoso había sido diagnosticado con miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke; además de que el abuso al alcohol y a otras sustancias complicaban su estado.

Justamente, fue en el 2013 cuando Harwell y su agrupación visitaron Costa Rica. La banda vino al país para presentarse en el recinto Hard Rock Café, el cual abría sus puertas en esa ocasión (el sitio fue cerrado en la pandemia).