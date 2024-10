Murió Paul Di’Anno, primer vocalista de Iron Maiden, a los 66 años

Paul Di’Anno, el primer vocalista de la legendaria banda Iron Maiden, murió este lunes 21 de octubre, a los 66 años de edad. Así lo confirmó su sello discográfico Conquest Music a través de un comunicado oficial.

“En nombre de su familia, Conquest Music lamenta confirmar el fallecimiento de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di’Anno. Paul falleció en su hogar en Salisbury (Inglaterra) a los 66 años”, dicta el mensaje de la disquera.

Iron Maiden también se pronunció sobre el deceso de su exintegrante y mediante sus redes sociales compartieron unas sentidas palabras para el vocalista británico, donde externaron que pudieron vivir con él momentos especiales antes de su partida.

“Estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años. En nombre de la banda, Rod, Andy y todo el equipo de Iron Maiden, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos cercanos de Paul”, escribieron en el posteo.

La agrupación inglesa compartió una fotografía en la que se ve a Di’Anno junto a Steve Harris, fundador y líder de Iron Maiden. Además, en el mismo post, Harris dedicó un párrafo a su excompañero.

“Es muy triste que ya no esté. Estuve en contacto con él hace poco; nos enviamos mensajes sobre el West Ham y sus altibajos. Al menos seguía dando conciertos hasta hace poco, era algo que lo mantenía en pie, estar ahí afuera siempre que podía. Lo extrañaremos todos. Descansa en paz, amigo”, expresó el bajista en la publicación.

Paul Di’Anno: Rockear toda la vida

A pesar de su pronta salida de Iron Maiden, Paul Di'Anno continuó en contacto con Steve Harris, fundador de la banda. Foto: Instagram

Con su estilo crudo y agresivo, Paul Di’Anno dejó una marca imborrable en la historia del heavy metal. Aportó una energía punk y rebelde que definió los primeros años de Iron Maiden. Fue su voz la que guio a la banda en la grabación de sus dos primeros discos, Iron Maiden (1980) y Killers (1981).

La intensidad de su presencia en el escenario, combinada con una actitud irreverente, lo posicionó como una figura clave en la escena musical de los años 80.

El tiempo de Di’Anno con Maiden fue breve y su salida se dio antes de la grabación del disco The Number of the Beast. El músico salió de la banda por su estilo de vida descontrolado, con adicción al alcohol y drogas, que lo mermaba en los conciertos.

Posteriormente, continuó su carrera en solitario y formó otras bandas como Battlezone y Killers, donde exploró terrenos más agresivos y mantuvo su fidelidad al metal. Si bien nunca alcanzó el éxito masivo que disfrutó Iron Maiden con Bruce Dickinson al frente, Di’Anno continuó creando música y dando conciertos hasta este año.