Murió Jim Seals, músico de Seals & Crofts que vivió en Costa Rica

El músico y cantante Jim Seals, de la banda de soft rock Seals & Crofts, falleció el lunes 6 de junio a los 80 años, informaron medios de comunicación internacionales como The Guardian, New York Post y Variety. Las causas de la muerte del artista aún no han sido anunciadas.

Junto a Dash Crofts, Seals ayudó a definir el soft rock en la década de los años 70, explicó The Guardian. Su primer gran éxito fue el tema Summer Breeze (1972) y, al año siguiente, la canción Diamond Girl también marcó un hito para el dúo.

Dash Crofts y Jim Seals (der.) en acción. Fue un dúo muy popular. (Facebook)

[ Jim Seals en la tranquilidad de Santa Ana ]

La agrupación alcanzó otros éxitos como Get Closer o I’ll Play For You, pero los artistas se separaron en 1980, agregó The Guardian. Después se volvieron a reunir en dos ocasiones:1991 y 2004.

Curiosamente Seals, quien sufrió un derrame cerebral en el 2017, vivió en Costa Rica durante varios años. De acuerdo con una nota publicada por La Nación en enero de 1999, el artista contó que tenía más de dos décadas de vivir en Salitral, de Santa Ana. En la entrevista para dicha publicación, el músico contó que llegó a nuestro país casi por accidente.

“La primera vez que vinimos fue en 1979. En esa ocasión fuimos a las playas Tamarindo, Jacó, Quepos, Limón, Puerto Viejo. Lo que queríamos pasar unas vacaciones de unos días”.

“La primera referencia de nuestro país la recibió del hermano de un amigo, quien trabajaba para una línea aérea y había estado en Costa Rica muchas veces. Le dijo que era un buen lugar para inspirarse y escribir canciones. Seals contó que la noche en que llegó al país, apenas se bajó del avión, sintió que había llegado a un lugar con una atmósfera diferente, espiritual; eso fue lo que lo cautivó”, explicó La Nación.

Para ese entonces, Seals le contó al diario que seguía su vida en la música, pero alejado del ajetreo de la fama. Continuaba escribiendo para otros artistas y viajaba constantemente a su estudio de grabación ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

“La vida costarricense de James Seals transita entre el golf y la pesca, pasando por un poco de bicicleta y por la gestión comunitaria en el Salitral que le abrió los brazos y le permitió integrarse como un miembro más del pueblo”, agregó la nota.