Muerte de Rafa Pérez: Gremio musical lamenta la partida de un ícono

Rafa Pérez, la gran voz del bolero en Costa Rica, falleció a los 90 años, aniversario que celebró a lo grande en junio del 2022, cuando cantó junto a un grupo de amigos y compañeros.

La noticia de su fallecimiento trascendió este domingo 8 de enero en el gremio musical costarricense y, de inmediato, los mensajes de músicos llenaron las redes sociales. Sus conocidos, amigos y colegas lo recordaron como un gran artista, un ícono y dueño de una voz privilegiada.

Honra en vida Copiado!

El historiador e investigador Mario Zaldívar, quien además publicó una biografía de 180 páginas y decenas de fotos de don Rafa, comentó que ellos habían compartido en noviembre, pues su amigo lo llamó para solicitarle algunos libros.

Rafa Pérez anunció su retiro de los escenarios en el año 2012, sin embargo, en ocasiones especiales volvía a deleitar con su voz, tal y cómo pasó en el 2022, cuando celebró sus 90 años. (Alonso Tenorio)

Uno de los recuerdos más gratos que atesora Zaldívar tiene que ver con lo ocurrido en una de las actividades para celebrar los 90 años de Rafa Pérez. Esa vez, la cita fue en el Teatro Molière y, además de fiesta, hubo un homenaje; los asistentes también recibieron un obsequio: una presentación que hizo el bolerista.

Muere Rafa Pérez, la gran voz del bolero en Costa Rica, a los 90 años

“Recuerdo que en esa actividad cantó muy bien. Los amigos quedamos muy impresionados de lo que hizo. Estaba bien de salud, con excelente movimiento, voz, memoria y afinación. Lo vi bien, no recuerdo si fue en julio o agosto. Esa vez llevó libros, firmó algunos y vendió otros. Luego me llamó en noviembre para que le llevara libros sobre Otto Vargas, Ray Tico y Lubín Barahona; se los llevé y me contó que iba a visitar a sus hijas en Nueva York y Canadá”, detalló Zaldívar.

Zaldívar también repasó los momentos en los que asistían al Bar La Bohemia y el Club Unión. “Nos reuníamos para tocar y cantar”, agregó el historiador.

El conocido Carlos Pitusa Gutiérrez era uno de los músicos que más cercanía tenía con Rafa Pérez. Al ser vecinos en Tibás, era común que llegara a buscar al gran señor del bolero para hacerle propuestas de espectáculos. Tres de ellos fueron a manera de tributo y homenaje en el marco de los 90 años de vida del cantante.

Pitusa comentó que realizaron tres eventos: uno en el Rancho Garibaldi y dos más en los teatros Molière y Eugene O’Neill, en los que don Rafa la pasó muy bien y demostró sus talentos.

“Rafa evidentemente es de los artistas que iniciaron con el bolero en el país. Es un gran ícono. Su internacionalización fue algo muy valioso en su carrera. Éramos muy amigos. En el 2022 lo tuve en tres eventos conmigo; fueron homenajes y le aplaudieron mucho. Le celebramos sus 90 años”, agregó el director de la Orquesta La Solución.

Pitusa expresó que, con la partida de don Rafa, Costa Rica pierde a una gran figura. “Dios lo llamó, ya era su tiempo. Tuvo una gran voz y nos puso en un buen lugar en la historia de la música”.

Edín Solís recordó a don Rafa Pérez con esta fotografía en la que aparece cantando el legendario vocalista. Foto: Facebook

Sentida partida Copiado!

Edín Solís, integrante de la agrupación nacional Éditus, también se unió a las condolencias.

“Muchas veces coincidimos en diversos eventos musicales y siempre admiré su capacidad para modular la voz y ese particular feeling cantando boleros. Buen viaje maestro”, escribió en su mensaje a través de las redes sociales.

Por su parte, Carlos Guzmán, director de Gaviota y otra de las voces más conocidas del país, le dedicó un mensaje de despedida a Pérez en que recordó que cantaron juntos por última vez el 23 de noviembre del 2021.

“Voz privilegiada y gran artista: Rafa Pérez. Hoy ha volado a lo más alto”, escribió en Facebook.

En esa red social, el humorista Opo Marín dedicó unas palabras al ídolo de los boleros: “Gracias Rafa Pérez por todo lo que le diste a Costa Rica y por dejar un legado a través de tus canciones, tu voz, tu estilo, y, sobre todo, tu calidad como persona. Siempre te recordaremos como ícono nacional. Hasta pronto, gran artista”.