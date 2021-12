Muere Vicente Fernández: recuérdelo con sus canciones más icónicas

El mundo amaneció con la noticia del fallecimiento de Vicente Fernández, de 81 años. El Charro de Huentitán murió este 12 de diciembre tras estar internado por más de cuatro meses, luego de que el 6 de agosto sufriera una caída en su casa.

La noticia de su deceso llega también con los recuerdos de su música, de canciones icónicas que no faltaron en las fiestas familiares y que son infaltables en el repertorio de los mariachis.

Este es un repaso por algunas de ellas.

Vicente Fernandez en su presentación del 2012 en Costa Rica. Foto: Eyleen Vargas (Eyleen Vargas)

Volver, volver

Tras la muerte del charro, una canción que será aún más emblemática será Volver, volver. En meses anteriores, tras la hospitalización del cantante octogenario, trascendió un video en el que Fernández le dice su hijo Alejandro “el Potrillo”, que su deseo era que el día de su funeral pusieran esa canción.

El rey

El rey es otra de las canciones ícono de Fernández. Esta letra presenta a una persona acostumbrada a dejarse llevar por su ley, por lo que quiere. “Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es mi ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda... pero sigo siendo el rey”.

Mujeres divinas

Este tema ayudó a afianzar aún más la carrera de Vicente Fernández. Si bien es una canción que muchas personas consideran romántica y que no dejan de dedicar cuando dice “no queda otro camino que adorarlas”; lo cierto que en años recientes ha sido objeto de análisis e incluso de crítica por parte de grupos feministas. Sus detractores señalan que “la canción presenta a la mujer como un objeto”.

La ley del monte

En 1976, Vicente Fernández se montó en la ola de la popularidad gracias a su película Vicente Fernández y la Ley del Monte; por lo tanto, la canción de la cinta también se convirtió en una sensación. Todavía, en tiempos recientes, el tema figura como una favorita en los listados de música ranchera. El tema contiene letras de despecho ante un amor que no fue lo esperado.

Por tu maldito amor

Este tema fue el primer sencillo del álbum número 15 del charro. La pieza se lanzó en 1989 y fue un éxito.

Me voy a quitar de en medio

La exitosa telenovela mexicana La mentira, protagonizada por Kate del Castillo y Guy Ecker, tenía como tema principal Me voy a quitar de en medio. “Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida”, cantó con su inconfundible voz Vicente Fernández. El tema, por supuesto, está inspirado en el desamor.

Lástima que seas ajena

Esta canción es una de las últimas piezas que Vicente Fernández cantó en un concierto antes de retirarse. Lo hizo en el 2016, en un espectáculo gratuito con el que buscó retribuir el apoyo de sus fanáticos, recuerda el sitio La verdad. El tema, uno de los más recordados de su discografía, se lanzó en 1989 y fue compuesto por José Macías Gómez.

Estos celos

La canción salió en el 2007 y se ha convertido en un tema infaltable en los karaokes. La pieza describe la historia de quien tenía un buen amor y no le dio el valor que merecía. Al perderle, cae en cuenta de que: “contigo tenía todo y lo perdí”.