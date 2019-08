–Pienso que soy afortunada de tener esa catarsis y de que me lo permito. No me da miedo entrar en la locura de sentir, por ejemplo, que el maniquí es una pareja y que lo dejo, que termino con él. Me permito toda esa neurosis y después me siento liberada porque siento que algo se sana. Pienso, además, en qué hacen las personas que no pueden hacer canciones y que al menos las mías les sirvan para sentirse acompañados.