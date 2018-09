Quisiera verlo de esta manera: los álbumes que a mí me gustan fueron grabados de esa manera en el pasado, no había tecnología para grabar mil veces, retocar o editar, antes no se podía. Quise hacerlo de esa manera porque para lograrlo hay que saber tocar y cantar, no hay truco, no se arregla nada, así quedó y eso es lo que va a escuchar el público. Fuimos 13 músicos dentro del estudio Capitol Records Building, la magia se dio en unas horas.