-Yo soy signo Tauro y hace algunos meses que vengo como abrazando mi signo, porque me pasaba que antes me preguntaban que qué signo soy y al decirles que Tauro me decía que qué ruda y qué dura y no me gustaba que se tuviera esa impresión de mí. Nada es absoluto, no es que el toro sea 100% un animal duro y rudo, yo he pintado muchos toros viéndolos muy frágiles y entonces me di cuenta de que estamos tan acostumbrados como sociedad a ver al toro tan fuerte, que nos olvidamos de que son seres que sufren. Normalizamos la violencia porque aplaudimos cuando el toro cae y lloramos cuando cae el torero.