“Esta es una canción que tiene vida propia. Camina sola. Viendo para atrás recuerdo algo que pasó hace como 22 o 23 años… Pablo hoy tiene 27 y recuerdo que cuando él empezó a hablar su manera de hablar era con sílabas, en lugar de casa decía ca, y el vez de carro decía ro, siempre andábamos averigüando qué quería decir. Siempre recuerdo perfecto que un día que regresé de una gira de Brasil él estaba con su grabadora de cassette y le pregunté que qué quería escuchar y me dijo con todas las palabras: Nadie te ama como yo. Me acuerdo y se me hace una bomba de mocos. Es impresionante”, destaca Valverde con emoción.