Martín Valverde: ‘Volver a Costa Rica, es volver a donde todo empezó’

Luego de poco más de dos años de haber pospuesto su visita a Costa Rica por la pandemia, el cantautor costarricense radicado en Guadalajara, México, Martín Valverde ya se encuentra en territorio costarricense para presentar este sábado 15 de octubre su concierto prometido en el Palacio de los Deportes.

Este será el último show que el intérprete de 59 años ofrecerá como parte de su gira internacional ‘4.0′, con la que el afamado cantante celebra sus 40 años de trayectoria musical.

“Siempre es muy lindo llevar ese tico de uno a todas partes, entonces volver a Costa Rica, es volver a la alegría, a la sencillez del tico y eso es una pachanga para mí. Esa idiosincrasia me ha acompañado a mí estos 40 años, entonces cerrar aquí es agradecer el cariño que he podido comprobar estos últimos días y no queda más que agarrarlo como agradecimiento total, pues sabemos que nuestra música ha sido parte de muchas personas”, asegura.

Martín Valverde celebrará los 40 años de carrera artística en Costa Rica. (Gesline Anrango)

Valverde confiesa que desde un inicio tenía claro que quería cerrar la serie de conciertos en suelo tico, pues aunque desde hace muchos años vive en México, Costa Rica sigue siendo el lugar que lo vio nacer y crecer.

La primera vez que el artista tico subió a un escenario, fue el 17 de octubre de 1981.

“Dice un poeta español que: ‘Patria es infancia’; entonces, para mí es volver a donde todo empezó, a la raíz. Así que vuelvo para agradecer y para celebrar en mi tierra, porque eso es un sabor de boca que no consigo en ninguna otra parte”, detalla.

Valverde asegura que este concierto cantará todos sus éxitos, incluidos temas insígnia como Nadie te ama como yo, El diario de María y No se han ido del todo.

“Ha sido un reto hacer este concierto, porque lograr resumir 40 años de trayectoria es difícil. Sin embargo, puedo asegurar que van a estar las canciones más representativas, pero además hay un momento en el concierto en el que se para toda la maquinaria de la banda, toda la parafernalia y me quedo yo con mi guitarra para cantar un poquito así, porque así empezó todo, y así hago una remembranza de todo”, añade Valverde.

Los boletos tienen un valor de ¢15.000 en gradería lateral, ¢17.000 en gradería central, ¢20.000 en VIP y ¢22.000 en la zona Platinum. Las entradas se pueden adquirir por medio de la página web www.smarticket.net.

Live Productions es la productora del concierto que traerá de vuelta al intérprete católico costarricense a su tierra natal, luego de varios años de postergar este reencuentro presencial con sus compatriotas.